Mikael Jungner: Suomi on kymmenen vuoden päästä vahvasti eriytynyt maa

– Helsinki, Tampere, Turku... Meillä tulee olemaan ehkä kymmenkunta kasvukeskusta, joissa digitaalisuus yltää huikeisiin mittoihin. Samaan aikaan on seutuja, jotka eivät digitalisoidu ja ihmisiä, jotka haluavat eri syistä elää digitaalisuuden ulkopuolella, Mikael Jungner arvioi Vapon Polte-lehden haastattelussa.

Hänen mukaansa Suomi on kymmenen vuoden kuluttua vahvasti eriytynyt maa.

Jungner on viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja. Aiemmin hän on luotsannut Yleä ja toiminut muun muassa kansanedustajana ja SDP:n puoluesihteerinä.

– Digitalisaatiossa on hyviä ja huonoja puolia yhtä aikaa. Nämä uhkakuvat todennäköisesti lisääntyvät. Siinäkin mielessä digitaalisuuden ulkopuolelle jääminen on ihmisoikeus. Se on se viimeinen mahdollisuus turvata oma yksityisyys, Jungner sanoo.

Digitalisaatio on uhkakuvista huolimatta hänen mielestään ihmiskunnan tähänastisen historian mullistavin ilmiö. Hänestä sitä on pidettävä teknisen asian sijasta pelkkänä alustana, joka tekee ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta helpompaa.

– Ihminen on se pihvi. Digitalisaatio tarkoittaa sitä, että reaalimaailman ilmiöt puretaan nolliksi ja ykkösiksi, joilla koneet pääsevät leikkimään. Koneet tulevat meidän avuksemme siinä, missä me olemme huonoja ja ne hyviä. Digitaalisuus luo työkalut, jotka mahdollistavat huikeita etenemisiä lähes kaikilla tieteenaloilla.

Kasvava tehokkuus johtaa Mikael Jungnerin mukaan räätälöityyn yhteiskuntaan, jossa "asiat tulevat juuri sille, jolle pitää juuri silloin kun pitää".