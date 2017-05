Miesten yksinasuminen yleistyy – yksinasuvia miehiä jo puoli miljoonaa

Yksinasuvien miesten määrä on tuplaantunut reilussa kahdessakymmenessä vuodessa, kertoo Tilastokeskus. Viime vuonna miehet olivat enemmistönä 25–54-vuotiaiden yksinasuvien ikäryhmässä. Suurin osa kyseisen ikäluokan miehistä on naimattomia. Eronneita heistä on 17 prosenttia.

Yksinasuvia 25–54-vuotiaita miehiä oli viime vuoden lopussa yhteensä 256 000 ja vastaavan ikäisiä yksinasuvia naisia oli 158 000.

Maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa 25–54-vuotiaista yksinasuvista lähes 70 prosenttia oli miehiä. Kaupunkimaisissa kunnissa miesten vastaava osuus oli 60 prosenttia.

Suurimmissa kaupungeissa yksinasuvien sukupuolijakauma vaihteli jonkin verran. Helsingissä yksinasuvista 25–54-vuotiaista hieman yli puolet oli miehiä. Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä ja Oulussa vastaava osuus oli yli 60 prosenttia.

Alle 25-vuotiaita yksinasuvia miehiä on lähes yhtä paljon kuin vastaavan ikäisiä naisia. Naiset ovat yksinasuvien enemmistönä 55 ikävuoden jälkeen.