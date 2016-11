Jos naisen euro on 82 senttiä, on miehen vuorokausi 22 tuntia

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kirjoittaa Puheenvuoron blogissa miesten ja poikien terveydestä sukupuolten tasa-arvon edistämisen merkeissä.

– Usein käytetty sanonta keskusteltaessa tärkeästä naisten palkkatasa-arvosta on, että "naisen euro on 82 senttiä". Vastaavasti miehen vuosi on 11 kuukautta ja miehen vuorokausi 22 tuntia, sillä elinajanodotteemme on Suomessa vain 93 prosenttia naisten vastaavasta, Mikko Kärnä toteaa.

Hänen mukaansa miesten terveyteen tarvitaan vahvoja panostuksia myös yhteiskunnalta eliniällisen tasa-arvon saavuttamiseksi.

– Paitsi että kuolemme nuorempina, kohtaamme myös selvästi enemmän väkivaltaa ja menehdymme naisia useammin tapaturmaisesti. Koulumenestyksemme peruskoulussa on myös keskimääräisesti huonompaa ja menetämme erotilanteessa naisia useammin huoltajuuden lapsiimme, Kärnä kirjoittaa.

– Entä pitäisikö nykyisellään vain miehiä koskettava asevelvollisuus ulottaa samalla tavalla myös naisiin? Kaikista näistä asioista keskusteleminen ei ole naisten asioista pois, vaan pikemminkin päinvastoin.