Kuka saa estää liikkumisen Suomen merillä?

Keskustan kansanedustaja Antti Rantakankaan kirjallisessa kysymyksessä viitataan tilanteeseen Perämerellä. Kalajoen ja Kemin merivartioasemien lakkauttaminen vähentää meripelastusvalmiutta, kun jäljelle jää vain Haukiputaan Virpiniemessä sijaitseva yksikkö.

– Muuttuvassa tilanteessa on havaittu myös, että merivartioston lisäksi merellä liikkuvilla muilla "pelastustoimijoilla" ei ole valtuuksia estää liikkumista vaan ainoastaan oikeus opastaa onnettomuusalueella, kysymyksessä todetaan.

Näillä pelastustoimijoilla tarkoitetaan esimerkiksi pelastuslaitoksia, vapaaehtoisia meripelastusseuroja ja vapaaehtoisia maanpuolustusjärjestöjä.

– Merivartioston veneessä on valtion lippu, jolla on jo itsessään häiriöitä vähentävä vaikutus. Jopa ulkomaiset tahot tietävät, että aluksessa olevilla henkilöillä on viranomaisen oikeudet rangaistusvaatimuksiin. Esimerkiksi ulkomaanliikenteessä olevalta satamalta edellytetään kykyä sulkea satama vaaratilanteessa. Merialueelta sen voi tehdä ainoastaan merivartiosto (satama-alueella vartiointiliike). Merivartioston alus on ainoa taho (viranomainen), joka voi puuttua aluksen toimintaan merialueella sataman ulkopuolella. Esimerkkinä alus, jossa on vaarallisten aineiden vuoto tai sen uhka, Rantakangas kuvailee.

– Pelastusviranomaisten yhteiskäytölle on tarvetta merellä olevien meripelastustehtävien ja jo valmiiden laitureiden ja satamien osalta. Pelastustehtävien toimivallan tarkasteluun olisi hyvä mahdollisuus maakuntalain valmistelussa sekä elinkeino- ja ympäristökeskusten että pelastuslaitosten tehtävien siirtyessä maakuntahallintoon. Näiden lisäksi yhteistyöviranomaisia voisivat olla merivartiolaitos ja muut viranomaisjärjestöt, kuten merentutkimuslaitos ja muita valtion viranomaisia.

Kysymyksessä kaavaillaan sopimuspalomiehistä ja muusta miehistöstä koostuvaa merellistä miehistöä. Heille tulisi järjestää aluskohtainen koulutus, joka vaatisi kohdennettua budjettia.

Varsinainen Antti Rantakankaan kysymys kuuluu "miten meriturvallisuuteen vastataan Kalajoen merivartioaseman lakattua, miten meriturvallisuus huomioidaan alueen merkittävien kansainvälisten satamien osalta ja miten pelastuslaitosten suurempi toimivalta meriolosuhteissa mahdollistetaan".