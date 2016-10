"Antti Lindtmanin ja Antti Rinteen on heti erottava"

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Leena Meri (ps.) vaatii tiedotteessaan, että Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen ja ryhmäjohtaja Antti Lindtmanin on välittömästi erottava.

– Antti Lindtman paljasti listoillaan sosialidemokratian todelliset kasvot ja pakkovallan. Ainoastaan hänen ja puheenjohtaja Antti Rinteen uskotuilla on puheoikeus. Tällaista demokratian halveksuntaa ja parlamentarismin loukkausta ei ole Suomessa nähty sitten sotien. On päivän selvää, että demariryhmyrillä on ollut SDP:n puheenjohtaja Rinteen hyväksyntä listoilleen, Leena Meri toteaa tiedotteessaan.

Listat osoittavat Meren mukaan, että demarit jakavat kansalaiset kahteen kastiin.

– Niihin joilla on oikeat mielipiteet ja oikeus puhua sekä niihin joilla ei ole oikeutta mielipiteeseen eikä missään nimessä oikeutta lausua mielipiteitään julki. Kaava on tuttu diktatuureista. Diktatuureissa valtaapitävät toimivat kuten demarit Suomessa eli rajoittavat kansalaisten perusoikeutta vapaaseen mielipideilmaisuun.

Meren mielestä "on myös syytä selvittää, onko myös ex-puheenjohtaja Eero Heinäluoma ollut laatimassa näitä demokratiaa halveksuvia listoja".

Perussuomalaisten kansanedustajan mukaan "suomalaisen parlamentarismin ja demokratian pelastus on, että perussuomalainen Maria Lohela on eduskunnan puhemiehenä. Hän on työntänyt demareiden törkypuheenvuorolistat sinne mihin ne kuuluvat, jätteiden joukkoon".