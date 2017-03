Ministereiltä kasvuohjelma: Menestys, menestys - ja nöyryys

Tästä linkistä avautuvan Miten Suomi menestyy tulevaisuudessa/Ja miten kaikki hyötyvät siitä -kasvuohjelman takana ovat kokoomuksen neljä ministeriä. He ovat Petteri Orpo, Sanni Grahn-Laasonen, Kai Mykkänen ja Paula Risikko.

Kasvuohjelma on esipuheen mukaan tehty ajan muutokseen vastaamaan siihen, miten Suomi pärjää ja menestyy muutoksessa.

Petteri Orpo sanoi kirjasen julkistamistilaisuudessa, että hallituksen puolivälitarkastelun yhteydessä on kokoomuksessa tehty töitä sen katsomiseksi, missä mennään ja mitä pitäisi tehdä.

– Olemme katsoneet vähän niin sanotusti nurkan taakse, ja vähän pitemmällekin. Kun huomattiin että meillä on niin paljon hyvää, niin ei niitä kannata salaa tehdä, ja siksi teimme tällaisen näkemyksemme, Petteri Orpo sanoi.

Ohjelmassa on ajatuksia siitä, miten "Suomeen löytyisi uutta kasvua, osaamista, työtä ja menestystä".

– Suomessa menestymiseen on suhtauduttu hieman nolostellen. Joskus on koettu, että menestys on toisilta pois, ja siksi sitä pitäisi hieman häpeillä. Tällainen ajattelu pitää heittää romukoppaan, ohjelmassa todetaan.

– Menestyvät osaajat ja yritykset työllistävät, parantavat maailmaa ja maksavat veroja. Tasa-arvoista hyvinvointiyhteiskuntaa ei ole ilman vaurautta. Suomessa pitää arvostaa menestyviä ja kannustaa jokaista menestymään.

Menestykseen liittyy vastuu, ja sen mukana täytyy nelikon mukaan muistaa eettinen toiminta.

– Meistä jokainen tarvitsee toinen toistamme. Me kaikki taas tarvitsemme luontoa. Todelliset voittajat eivät välttele veroja tai vahingoita ympäristöä. Nöyryys ja menestys ovat hyvä pari.

– Menestys ei myöskään tarkoita pelkästään taloudellista menestystä. Menestystä on yhtä lailla lähimmäisenrakkaus, arjen sankaruus kuin tieteelliset tai taiteelliset saavutuksetkin, vaikka niitä ei mitatakaan rahassa, ohjelma katsoo.

Maailman pelastaminen

Kasvuohjelman otsikot ovat:

* 2020-luvun parempi työelämä

* Yrittäminen, työnteko ja menestyminen kärkitavoitteiksi - Suomi kannustavaksi

* Uuden vuosituhannen kestävä kasvu perustuu osaamiseen

* Maailman pelastaminen on kasvupolitiikkaa - clean tech, biotalous ja terveysteknologia

* Mukaan ottava talouskasvu - hyötyjen jakaminen oikeudenmukaisesti

* Jotta Suomi voi menestyä, kaikkien on pärjättävä - pidetään kaikki mukana muutoksessa

Aihiot muutokseen

Kokoomusministerien kasvuohjelman lukujen alle on kerätty "muutoksen aihioita", tavoitteita. Ne ovat seuraavia:

* Parannetaan mahdollisuuksia sovittaa yhteen työ, perhe-elämä ja vapaa-aika

- Uudistetaan työaikalakia siten, että se tunnistaa paremmin työn, joka ei ole sidottu aikaan tai paikkaan.

* Lisätään työpaikkakohtaista sopimista ja uudistetaan yhteistoimintatavat

- Annetaan työntekijöille ja työnantajille mahdollisuus sopia työehdoista ja palkoista parhaaksi katsomallaan tavalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, mennään nykyiseen tapaan työehtosopimukseen mukaan.

* Annetaan työntekijöille parempi edustus yhtiön hallintoon

* Aletaan mitata työhyvinvointia järjestelmällisesti

* Uudistetaan perhevapaat tasa-arvoisemmiksi

* Mahdollistetaan ikääntyneiden työntekijöiden jatkaminen työelämässä

* Päivitetään työvoimapalvelut tähän päivään

* Puretaan kannustinloukkuja

* Päivitetään yritysverotusta osaamiseen ja kasvuun kannustavaksi

* Vauhditetaan omistajanvaihdoksia ja pk-yritysten kasvua

* Lisätään yritysten välistä kilpailua

* Puretaan elämää haittaavia normeja

* Nopeutetaan ja sujuvoitetaan lupaprosesseja

* Tehdään päätöksiä pienyritysten näkökulmasta

* Suunnataan yritystuet paremmin uudistumista tukeviksi

* Vauhditetaan asuntorakentamista ja kaupunkiympäristöjen kehitystä

* Poistetaan varhaiskasvatusmaksut asteittain

* Lisää kansainvälisyyttä ja kielitaitoa: vaihto-ohjelma kaikille

* Panostetaan opettajien osaamiseen ja täydennyskoulutukseen

* Lisätään oppimista työpaikoilla ja yrittäjyyden valmiuksia

* Korkeakoulujen pitää keskittyä vahvuuksiinsa

* Tehdään Suomesta maailman teknologiainnostunein kansakunta!

* Tulevaisuuden työ on uuden oppimista: kehitetään täydennyskoulutusta

* Innovaatiojärjestelmän uudistaminen

* Luovien alojen kasvumahdollisuudet

* Tehdään Suomesta houkutteleva työskentelymaa kansainvälisille osaajille

* Edistetään sähköautoilua ja liikenteen digitaalisia ratkaisuja

* Luodaan edelläkävijämarkkinat biotalouden kiertotalousratkaisuille Suomessa

* Tehdään Suomesta energian kysyntäjouston ja varastoinnin edelläkävijä

* Nostetaan sote-liiketoiminta kansanterveyden palvelijaksi

* Kehitetään henkilöverotusta kannustavasti mutta oikeudenmukaisesti

* Siirrytään asteittain osallistavaan sosiaaliturvaan

* Helpotetaan eri elämäntilanteiden yhteensovittamista

* Parannetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tasa-arvoa valinnanvapaudella