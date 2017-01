Pirkko Mattila: Ymmärtääkseni Timo Soini on halukas jatkamaan puheenjohtajana

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps.) pitää selvänä, että perussuomalaisten puheenjohtaja vaihtuu jossakin vaiheessa, mutta hänen käsityksensä on, että ulkoministeri Timo Soini (ps.) on halukas jatkamaan vielä puolueen puheenjohtajana.

– Kyllä minä ainakin tässä vaiheessa ajattelen, että odotetaan, mitä Timo Soini sanoo omasta jatkostaan, ja ymmärtääkseni hän on kyllä siinä asennossa ollutkin, että on halukas jatkamaan puolueen puheenjohtajana, Pirkko Mattila sanoi Politiikan toimittajien lounastilaisuudessa tänään torstaina.

Hänen mielestään on kuitenkin luontevaa, että perussuomalaisten puheenjohtajuudesta käydään keskustelua.

– Meillä on hyvä puheenjohtaja, mutta on ihan selvää, että jossakin vaiheessa meillä on puheenjohtajan vaihdos, Mattila totesi.

Mattila tarkensi, että käsitys Soinin jatkohaluista perustuu hänen "näppituntumaansa".

Soini ei ole vielä ilmoittanut, onko hän ehdolla perussuomalaisten puheenjohtajaksi puoluekokouksessa kesällä. Soinilla tulee täyteen kaksikymmentä vuotta perussuomalaisten puheenjohtajana.

Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps.) on sanonut asettuvansa todennäköisesti ehdolle perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Lännen Median kyselyn mukaan Halla-ahon ja Soinin välisestä kaksintaistelusta tulisi yllättävän tiukka.