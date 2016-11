"Keskiverto demariäänestäjä olisi taatusti samaa mieltä Marine Le Penin kanssa"

Kokoomuksen yrittäjä-kansanedustaja Harry Harkimo katsoo Iltalehden blogissa, että hyvinvoiva ylin eliitti "poliitikoineen ja mediaihmisineen" on erkaantunut siitä työtätekevästä keskiluokasta, jonka elintaso on pysynyt paikoillaan tai jopa pudonnut keskitasolta pikku hiljaa alemmaksi.

Hänen mukaansa Donald Trumpista hiukan jo toenneet eliitin edustajat ovat alkaneet haukkua seuraavaa kokemaansa uhkaa eli Ranskan Marine Le Peniä.

Tämä johtaa mielipidetiedusteluja, "mutta poissa on hehkutus naisen etenemisestä vallan ytimeen".

– Sen sijaan globalisaatiosta nautintonsa saava eliitti oikealta vasemmalle on alkanut huolestua ”seuraavasta Trumpista”, maahanmuuton vastustajasta ja globalisaation ihanien hedelmien kyseenalaistajasta, Hjallis Harkimo kirjoittaa.

– Ihan suoraan sanottuna mietin, että kuinka nämä ihmiset voivat olla niin saakelin tyhmiä, että aikovat jälleen kerran sytyttää vainovalkeat.

Marine Le Penin parjaaminen kasvattaa Harkimon mukaan hänen julkisuuttaan ja kertoo kaikille, että hän on olemassa ja todellinen vaihtoehto kaikille heille, joita nykymeno syystä tai toisesta suututtaa.

Harkimo ihmettelee eliittiä tarkoittaen, että "eivätkö ne opi kerrasta". Samaa pöyristymistä harjoitellaan nyt Le Penin kohdalla.

– Veikkaan, että hänen isänsä, juutalaisten kansanmurhaa ”historian detaljiksi” kutsunut National Frontin perustaja seikkailee taas lehdissä kauhistuttamassa kansaa. Tämä siitä huolimatta, että Marine Le Pen on tehnyt selkeää pesäeroa isäänsä ja esimerkiksi Foreign Affairs -lehden tuoreessa haastattelussa Marine Le Pen puhuu kuin mikäkin oikeistososialidemokraatti, Harkimo toteaa.

– Jos suomalainen lukija ei tietäisi puhujaa, keskiverto demariäänestäjä olisi taatusti samaa mieltä Le Penin kanssa.

"Median logiikka ja poliittisen eliitin epälogiikka" unohtavat Hjallis Harkimon mukaan tämän.

– Ne tarjoavat tilalle vastustamista. Sen lisäksi kyllä he edelleen uskovat, että tolkuttamalla EU:n tuoneen rauhan ja vapaakaupan vapauttaneen ihmisiä köyhyydestä äänestäjät palaavat takaisin. Eivät he palaa. Se viesti on tyrmätty jo.