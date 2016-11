Alkoholilaissa vesitys - moni pieni ravintola joutuu sulkemaan aikaisemmin

On vaikea ymmärtää, miksi esityksessä halutaan vaikeuttaa pienten ravintoloiden toimintaa, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

MaRan mukaan käytännössä tämän vuoksi moni pieni ravintola joutuisi sulkemaan ovensa nykyistä aikaisemmin.

– MaRassa on jäsenenä lukusia pieniä pubeja, joissa on vain joitain kymmeniä asiakaspaikkoja. Kahden järjestyksenvalvojan vaatiminen johtaa siihen, että toiminnasta tulee taloudellisesti kannattamatonta ja pubit joutuvat sulkemaan ovensa jo klo 01.30. Pienet ravintolat ovat usein perheyhtiöitä, joten on vaikea ymmärtää, miksi esityksessä halutaan vaikeuttaa niiden toimintaa, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Lappi toteaa, että ravintoloiden osuus alkoholisidonnaisesta työllisyydestä on noin 63 prosenttia. Hän huomauttaa tiedotteessaan, että kaupan oikeus myydä nykyistä vahvempia alkoholijuomia, tilausravintolatoiminnan salliminen ja ylimitoitettu järjestyksenvalvojien määrä johtavat ravintola-anniskelun vähenemiseen.

– Lakiesityksessäkin todetaan, että esitys voi jopa vähentää anniskelumyyntiä ja työllisyyttä ravintola-alalla. Työllisyyden ylläpitämiseksi ravintola-anniskelun arvonlisäveron alentaminen 14 prosenttiin on välttämätöntä, Timo Lappi sanoo.

Niin ikään hän arvostelee sitä, että hallitus aikoo sallia omien alkoholijuomien nauttimisen ravitsemisliikkeissä, jotka eivät ole yleisölle avoinna.

– Näin laillistetaan menettely, jossa alkoholijuomat tuodaan Baltiasta ja jossa voidaan välttää kaikki ravintolatoimintaan liittyvät velvoitteet. Monet kasvukeskusten ulkopuolella olevat hotellit ja ravintolat ovat jo lopettaneet toimintansa ja tämä kehitys jatkuu edelleen. On vaikea ymmärtää, miksi esityksessä sallitaan tällainen tilausravintolatoiminta, joka johtaa verotulojen vähenemiseen ja oikean ravintolatoiminnan hiipumiseen, Lappi arvostelee.

Timo Lapin mukaan lakiesityksessä on hyvääkin, sillä matkailu- ja ravintola-alan tavoitteena alkoholilain uudistuksessa on hallinnollisen taakan vähentäminen. Hänen mukaansa lakiesityksessä toteutuu pääosa ravintoloiden tavoitteista.

– Erityisen tärkeää on ilmoitusmenettelyjen laajentaminen. Anniskeluajan jatkaminen ja anniskelu tapahtumissa ilmoituksen tekemällä keventää hallintoa. Myös tiukkojen vastaavan hoitajan vaatimusten ja annostelumääräysten poistuminen ovat tervetulleita kevennyksiä.

Ravintoloiden toimintaa helpottaa Timo Lapin mukaan myös se, että yhteiset anniskelualueet tulevat mahdollisiksi ja vanhentunut velaksimyyntikielto kumotaan.