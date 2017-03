Lakimuutos mahdollistaisi pankkitilin käytön myös muun kuin pankin tarjoaman palvelun välityksellä

Oikeusministeriö tiedottaa saaneensa valmiiksi ehdotuksensa maksupalvelulain uudistamiseksi. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön EU:n uuden maksupalveludirektiivin edellyttämät muutokset. Uuden direktiivin tavoitteena on lisätä kilpailua sekä parantaa maksamisen turvallisuutta ja kuluttajansuojaa.

Maksupalveludirektiivi koskee muun muassa kortilla, verkkopankissa ja puhelimella tehtäviä maksuja. Uuden direktiivin mukaisia maksupalveluja ovat myös muiden kuin maksutilejä pitävien palveluntarjoajien tarjoamat maksutoimeksiantopalvelut ja tilitietopalvelut.

Maksutilejä pitävien palveluntarjoajien, kuten pankkien, olisi sallittava pääsy maksutileille näiden muiden palveluntarjoajien välityksellä. Asiakas voisi siten esimerkiksi käynnistää tilisiirron pankkitililtään tai saada tilitietoja pankkitileistään muun palveluntarjoajan kuin tiliä pitävän pankin välityksellä.

Maksupalvelulain soveltamisalaa laajennettaisiin muiltakin osin. Laki koskisi esimerkiksi entistä laajemmin sellaisia matkapuhelimella toteutettavia maksuja, jotka peritään liittymää koskevan laskun yhteydessä.

Laissa säädetty maksupalvelun käyttäjän huolimattomuuteen perustuva vastuu rajoitettaisiin jatkossa enintään 50 euroon tilanteissa, joissa maksuvälinettä, esimerkiksi luottokorttia, on käytetty oikeudettomasti. Nykyisin vastaava summa on 150 euroa. Rajoitus ei edelleenkään koskisi tilanteita, joissa on menetelty tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Lisämaksujen veloittamista kuluttajilta tietyn maksuvälineen käyttämisestä rajoitettaisiin. Käytännössä lisämaksua ei saisi periä esimerkiksi, kun kuluttaja käyttää maksamiseen tavallisimpia pankki- ja luottokortteja eli Visaa tai MasterCardia.

Palveluntarjoajien olisi yleensä käytettävä asiakkaan vahvaa tunnistamista esimerkiksi sähköisen maksamisen yhteydessä. Vahvan tunnistamisen vaatimuksesta voidaan poiketa esimerkiksi lähimaksamisen ja pienmaksamisen osalta. Tältä osin lain voimaantuloajankohta ja mahdolliset poikkeukset riippuvat komission direktiivin nojalla antamasta alemmanasteisesta sääntelystä, jota ei ole vielä hyväksytty. Palveluntarjoaja, joka ei käytä vahvaa tunnistamista, olisi joka tapauksessa vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä.

Direktiivi, joka korvaa aiemman maksupalveludirektiivin, on pääosin pantava täytäntöön jäsenmaissa viimeistään 13. tammikuuta 2018.