Maksa on naisen heikko kohta

Vaihdevuosien jälkeinen ylipaino on erityisen haitallista, varsinkin jos siihen liittyy alkoholinkäyttö.

Sukupuoli lisää riskiä sairastua maksasairauteen tai vaikuttaa ainakin sairauden kulkuun. Naisilla varsinkin autoimmuunimaksasairaudet ja sappitiehyiden sairaudet ovat yleisempiä kuin miehillä.

– Riski sairastua autoimmuunimaksasairauksiin näyttää liittyvän hormonaalisiin tekijöihin, kuten prolaktiinihormoniin ja estrogeeniin, jotka vaikuttavat immuniteettiin. Hormonien muokkaamalla immuniteetilla on merkitystä muun muassa normaalin raskauden kannalta, kertoo professori Martti Färkkilä HUS:sta.

Autoimmuunimaksasairauksista varsinkin primaari biliaari kolangiitti ja autoimmuunihepatiitti ovat naisilla miehiä huomattavasti yleisempiä.

– Naisten terveystarkastuksissa pitäisi mitata myös maksa-arvot verestä. Koholla olevien arvojen syy on aina selvitettävä, Färkkilä sanoo.

Yleisimmät syyt koholla oleviin arvoihin ovat ylipaino, alkoholi, lääkkeet ja virusmaksasairaudet. Kohonneiden maksa-arvojen taustalla saattaa kuitenkin olla vakava sairaus, joka voi hoitamattomana olla henkeä uhkaava, minkä vuoksi niiden aiheuttaja on aina tutkittava.

Elintavoista johtuvat maksasairaudet lisääntyvät myös naisilla, vaikka alkoholin aiheuttamia maksasairauksia on kuitenkin edelleen enemmän miehillä.

Rasvamaksa on alle 50-vuotiaista yleisempi miehillä, mutta sen jälkeen suhde muuttuu. Vaihdevuosien jälkeen naisten rasvamaksa yleistyy nopeasti. Heidän ennusteensa on tällöin myös huonompi. Vaihdevuosien jälkeinen ylipaino on erityisen haitallista, jos siihen liittyy myös alkoholinkäyttö.

– Kirroosin riski on kymmenkertainen, jos ylipainoinen nainen käyttää alkoholia verrattuna tilanteeseen, jossa taustalla ei ole kumpaakaan riskitekijää. Suomessa naisten kirroosikuolleisuus on EU:n korkein ja lisääntyminen voimakkainta. Kirroosikuolleisuutta ei voi selittää geneettisillä ominaisuuksilla, vaan se on suoraan verrannollinen kulutuksen kasvuun, Färkkilä sanoo.

Naisen maksa sietää puolet vähemmän alkoholia kuin miehen maksa. Jo yksi annos alkoholia päivittäin jatkuvasti käytettynä ylittää nykysuositusten mukaan kohtalaisen riskin rajan.

Färkkilän mukaan mikäli annoksia kuluu päivittäin kaksi tai enemmän, olisi hälytyskellojen jo syytä soida, sillä alkoholin aiheuttamat terveyshaitat ovat erittäin todennäköisiä. Yksi annos alkoholia on pullo keskiolutta tai pieni lasi viiniä.

Maksaviikko muistuttaa maksasta

Maksaviikkoa vietetään viikolla 19 eli 8.5.–12.5.

Maksaviikolla Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että elintavoista johtuvat maksasairaudet yleistyvät jatkuvasti. Neljäsosalla aikuisista on rasvamaksa, ylipainoisista joka kolmannella. Alkoholimaksasairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Maksakirrooseista jopa 90 prosenttia on alkoholin aiheuttamia.

Maksa on kehon monitoimikone, jota ilman ei tule toimeen. Sillä on yli 500 tehtävää. Ylipaino ja alkoholi vahingoittavat maksaa. Virukset voivat aiheuttaa maksasairauden. Väärin annostellut lääkkeet, luontaistuotteet tai sienet voivat olla vaaraksi maksalle.

Terveelliset elämäntavat ovat hyväksi myös maksalle. Alkoholinkäytön vähentäminen tai lopettaminen on paras tapa ehkäistä maksasairauksia. Liikunta ja painonhallinta ehkäisevät maksan rasvoittumista.

Viruksien aiheuttaman maksasairauden voi estää omilla valinnoillaan. Noudata lääkkeiden annosteluohjeita ja poimi vain sieniä, jotka tunnistat syötäväksi.