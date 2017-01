Suomen yrittäjät: Irtisanomiskynnystä alennettava

Suomen yrittäjien mielestä hallituksen työkalupakissa pitäisi olla myös henkilöperusteisen irtisanomiskynnyksen alentaminen.

– Suomessa irtisanomiskynnys on korkeampi kuin kilpailijamassa. Lähes 70 prosenttia pk-yrityksistä katsoo, että jos irtisanomiskynnystä alennettaisiin, se helpottaisi työllistämistä, Suomen yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula kertoo.

Valtaosa työnantajayrityksistä on pieniä ja lisäksi Suomessa on 160 000 yksinyrittäjää. Osa yksinyrittäjistä on toiminut aiemmin yrittäjänä, mutta luopunut siitä riskialttiuden vuoksi.

– Meillä on aika iso potentiaali kehittää työllisyyttä lainsäätäjän omilla toimenpiteillä, Makkula toteaa.

Hän kertoo, että kun yrittäjien kanssa juttelee, aina käy ilmi, että tekemätöntä työtä on, mutta se jää tekemättä tai yrittäjä lisää omaa työpanostaan.

– Tämä osittain johtuu siitä, ettei uskalleta palkata. Koetaan, että riski koeajan jälkeen on niin merkittävä, että jos yhteistyö ei toimi, niin sitten henkilöstä ei pääse eroon kuin rahalla.

Suomen yrittäjien mielestä tuotannollis-taloudellisia irtisanomisperusteita ei ole tarvetta muuttaa, mutta henkilöperusteita on.

Saksassa enintään kymmenen henkilön yrityksessä ei sovelleta lainkaan työsuhdeturvalainsäädäntöä.

– Irtisanomisperuste ei saa olla syrjivä, mutta muutoin mikä tahansa syy riittää. Esimerkiksi se, että työ ei luonnistu, ei saa aikaiseksi tai ei ole sopiva työtehtävään, Makkula sanoo.

Irtisanomisaikaan ei ole tarkoitus puuttua.

Saksassa sosiaaliturvaa koskevien Hartz-uudistusten yhteydessä lisättiin paikallista sopimista ja irtisanomiskynnystä alennettiin. Saksassa talous on kasvanut ja työllisyys kehittynyt hyvin sen jälkeen.