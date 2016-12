Makkara saattaa pahentaa astmaoireita

Tuoreen ranskalaistutkimuksen mukaan se voi pahentaa astman oireita.

Tieteellisen Thorax-lehden julkaisemat tulokset perustuvat vajaan tuhannen ranskalaiset seitsenvuotiseen seurantaan. Osallistujista 40 prosenttia sairasti astmaa.

Astmaoireet pahentuivat lähes kaksi kertaa todennäköisemmin osallistujilla, jotka söivät makkaraa ja muita prosessoituja lihatuotteita vähintään neljä kertaa viikossa. Tämä havaittiin verrattuna harvemmin kuin kerran viikossa niitä nauttiviin.

Yhteydestä osa selittyi ylipainolla, mutta valtaosin vaikutukset liittyivät runsaaseen prosessoitujen lihatuotteiden syömiseen. Tässä tutkimuksessa valtaosa lihasta oli makkaraa, salamia ja kinkkua.

Aiemmissa tutkimuksissa lihajalosteiden runsas syöminen on yhdistetty keuhkoahtaumataudin riskiin ja oireiluun, mutta astmaa koskevat havainnot ovat uusia. Vielä on epäselvää, mikä yhteyden selittää, mutta mahdollisia mekanismeja on useita. Lihajalosteet sisältävät muun maussa paljon nitraatteja, jotka on yhdistetty hengitysteiden vaurioihin.

Tutkijat huomioivat analyysissaan useita tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia seikkoja, kuten tupakoinnin, iän, sukupuolen ja fyysisen aktiivisuuden. On silti todennäköistä, että ruokavalion lisäksi muutkin seikat ovat vaikuttaneet tuloksiin.

Suomalaisista noin joka kymmenes sairastaa astmaa. Tavallisia astmaoireita ovat hengenahdistus, hengityksen vinkuna ja pitkäaikainen yskä. Oireiden taustalla on keuhkoputkien supistuminen, jonka aiheuttaa keuhkoputkien tulehdus.

Tutkimuksesta kertoi Uutispalvelu Duodecim.