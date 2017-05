Kokoomuksen Outi Mäkelä alkoholilain etenemisestä: Toiveikkuutta on, että aikataulussa pysytään

Kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelä kirjoittaa blogisssaan, että alkoholilain uudistus etenee ensi viikolla ja että toiveikkuutta on, että ministerin aikataulussa pysytään, vaikka asiaa valmistelleen työryhmän kokous peruuntui keskiviikkona.

Peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) on helmikuussa ilmoittanut olevansa valmis antamaan esityksen eduskunnalle toukokuun aikana. Keskustan eduskuntaryhmässä on esitetty vaateita lakiesityksen tiukentamisesta.

Alkoholipolitiikkaa pitäisi Mäkelän mukaan arvioida neutraalisti, aivan samoin kuin kaikkea muutakin politiikkaa. Haitat ja hyödyt pitäisi arvioida tasapainoisesti ja samanlaisella tarkkuudella.

"Lainsäädännön arviointineuvosto on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi siihen, että kuluttajahyötyjä ei arvioida lainkaan. Ne kuitenkin ovat oletettavasti merkittävät, koska alkoholia ostavat miljoonat suomalaiset. Ongelmana on, että valtaville ihmisjoukoille tasaisesti jakautuvat hyödyt ovat yksittäistä ihmistä kohti niin pienet, että ne on helppo jättää huomiotta", Mäkelä kirjoittaa.

Alkoholin terveyshaittoja ei hänen mukaansa myöskään pidä sivuuttaa.

"Erilaisiin haasteisiin, kuten alkoholiongelmiin puuttumiseen työpaikoilla, lasten ja nuorten alkoholin saantiin tai päihdeäitien kuntoutukseen on löydettävä nykyistä tehokkaampia ratkaisuja", Mäkelä sanoo.