Kansanedustaja Outi Mäkelä (kok.) kirjoittaa Verkkouutisten blogissa puoluekentän mannerlaattojen liikahtelusta. Hänen mukaansa vihreät ovat siirtyneet enemmän vasemmalle kuin SDP, joitain yksittäisiä kansanedustajia lukuun ottamatta.

– Usko valtion pohjattomaan kassaan on vankkumaton osa vasemmistopuolueiden ideologiaa. Vihreät on hyvin tietoinen tästä muutoksesta, mutta harppausta vasemmalle yritetään pehmentää jättämällä talouslinjaukset taka-alalle, Outi Mäkelä toteaa.

Tilanteessa herää hänen mukaansa kysymys äänestäjien kuluttajansuojasta, sillä muutos on melkoinen.

– Kuntavaaleista koostettujen arvokarttojen pohjalta on nähtävissä, että liberaalin keskusta-oikeistolaisen ainoa valinta on kokoomus. Linjan muutosta vahvisti osaltaan sekin, että kevään vaaleissa populismin aurinkokuningas Ville Niinistö julisti kokoomuksen vihreiden päävastustajaksi, vaikka entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara varoitteli tunnepopulismin tiestä.

Outi Mäkelän mukaan vihreiden kannatuksen nousun taustalla on populismi, "mikä kuuluu ja näkyy".

– Mustamaalaaminen faktoista välittämättä, yksinkertaistus ja jatkuva vastakkainasettelu ovat populismin hengitystä. Demareiden hajautuneisuus ja talkoopuheet ovat varmasti antaneet myötätuulta vihreille ottaa vasemmiston ja samalla opposition henkinen johtajuus, Mäkelä katsoo.

– Vihreät ovat tehneet tietoisen valinnan jättämällä talouspuheet taka-alalle, siinä missä vastuunkantajat joutuvat kertomaan ikävän taloudellisen tilanteen. Taloudellista tilannetta ei pääse pakoon katsoo asiaa mistä suunnasta tahansa. Kannatusta on pöhötetty toistaiseksi puhumalla pehmoisesti ja vain mukavista asioista. . Päinvastoin.Vihreät tiedostavat, että taloudesta puhumalla heillä ei ole mitään voitettavaa

Myönteisenä huomiona Outi Mäkelä pitää sitä, että kokoomuksen tavoin vihreät ovat nostaneet esiin rakenteellisten uudistusten välttämättömyyttä.

– Muistissa on, että vihreät ovat lähteneet hallituksesta kahdesti, kun päätöksiä on jouduttu todella tekemään. Touko Aallolla on nyt näytön paikka vahvistaa vihreiden poliittisten linjojen ohutta ja osoittaa, että vihreät ovat kykeneviä rakentavaan yhteistyöhön ja vastuunkantoon. Tulevaisuutta ei rakenneta ainoastaan mukavilla valinnoilla ja ympäripyöreillä puheilla.