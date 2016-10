Tällaista kuvan taikaa kehittävä, valtavien odotusten mysteeriyhtiö on tullut Helsinkiin

Magic Leap on julkisuudelta piilossa rakennettava start up -yhtiö. Siihen kohdistuu mahtavia odotuksia, joista kertoo se, että yhtiö on kerännyt lähes 1,5 miljardin dollarin verran rahoitusta.

Magic Leap aikoo tehdä laajennetusta todellisuudesta totta. Yhtiön ensimmäiseksi tuotteeksi odotetaan ehkä ensi vuonna lisätyn tai laajennetun todellisuuden (AR) laseja, joilla arjessa näkemämme ja kokemamme alkaa mullistua. Tietokoneiden mahdollisuudet ja todellisuus yhdistyvät.

Useat kansainväliset julkaisut kertovat heinäkuussa rekisteröidystä Magic Leap Finlandista. Yhtiön uskotaan tavoittelevan Suomessa Nokialta jääneitä AR-osaajia.