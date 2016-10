SDP:n Maarit Feldt-Rannan mielestä "maakunta-kepusta on tullut bisnes-kepu"

– On uskomatonta, että hallituksen piiristä näytetään vihreää valoa sille, ettei terveyspalveluyritysten tarvitsisi maksaa veroja Suomeen, SDP:n kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta kirjoittaa blogissaan.

Feldt-Ranta kritisoi peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk.) puheita siitä, että hallitus ei suunnittele määräävänsä lakeja, joiden perusteella julkisin varoin sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien yritysten pitäisi maksaa veronsa Suomeen. SDP edellyttää Feldt-Rannan mukaan, että verorahat käytetään kokonaan ihmisten tarvitsemiin palveluihin.

‒ Vielä alkukesästä pääministeri Juha Sipilä sanoi, että maakuntien sote-toimijoiden on maksettava verot Suomeen Suomessa tekemästään tuloksesta. Tämä pääministerin aikaisempi vakuutus menettää merkityksensä, jos hallitus ei lainsäädäntökeinoin estä verovarojen valumista ulkomaille ja veroparatiiseihin, Feldt-Ranta sanoo.

Hänen mielestään "maakunta-kepusta" on tullut "bisnes-kepu".

‒ Aiemmin on käynyt ilmi, että kokoomuksella on tiiviit yhteydet yksityisiin terveyspalveluyrityksiin ja kokoomuksen keskeisiä vaikuttajia on yksi toisensa jälkeen siirtynyt terveysbisnekseen. Jos nyt myös keskeiset keskustapäättäjät hyväksyvät verovarojen valumisen Suomesta, on pakko kysyä, mitä keskustassa oikein on tapahtunut? En enää tunnista tätä bisnes-kepua, Feldt-Ranta kirjoittaa.