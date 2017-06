Maakuntajohtajat esittävät tunnin junia Länsi-Suomeen

– Olemme yhdessä päättäneet "tunnin juna" -konseptista koko läntiseen Suomeen. Tämä tarkoittaa tunnissa Tampereelta Helsinkiin, mutta myös tunnin yhteyttä Tampereelta Poriin, Jyväskylään ja Vaasaan, toteavat Pirkanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Keski-Suomen maakuntahallitusten puheenjohtajat kannanotossaan.

Heidän mukaan hankkeen toteuttaminen edellyttää Tampere-Helsinki ja Seinäjoki-Tampere ja Jyväskylä-Tampere lisäraiteiden rakentamista, radan profiilin ja tasoristeyksien parantamista Pori-Tampere- ja Vaasa-Seinäjoki -väleillä.

Esimerkiksi kolmas raidepari Tampere-Helsinki välillä poistaa Suomen suurimman raideliikenteen pullonkaulan, nopeuttaa yhteyksiä Helsinkiin ratkaisevasti ja yhdessä Riihimäen kolmioraiteen kanssa mahdollistaa myös suoran junayhteyden Länsi-Suomen ja Pietarin välillä eli ”Länsi-Suomen Allegron”.

Maakuntajohtajien mukaan valtio ja alueemme kunnat ja maakunnat on saatava päättäväisesti hankkeeseen mukaan.

– Keskustelut suurhankkeen rahoituksesta on nyt aloitettu myös Euroopan Investointipankin kanssa. Viimeistään 2030-luvulla on kahdessa tunnissa mahdollista päästä Helsinkiin sekä Jyväskylästä, Porista että Vaasasta. Tulevaisuus ei synny odottamalla, vaan tekemällä, maakuntajohtajat sanovat.

He muistuttavat, että läntinen Suomi on investoivan Suomen tärkein alue.

– Keski-Suomessa on menossa metsäteollisuuden suurinvestointi. Pohjanmaalla Wärtsilä ja ABB ovat investoineet alueelle voimakkaasti. Etelä-Pohjanmaa on matkailussa vahvaa kasvualuetta. Satakunnassa on toteutuksessa ja suunnitteilla teollisuuden ja satamien investointeja kahdella miljardilla. Pirkanmaalla tehdään uutta yliopistoa ja keskusareenaa.