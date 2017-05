Maahantulijavirta Italiaan jatkuu ennätystahtia

Vuoden alusta lukien Italiaan on tullut 54 395 maahantulijaa Välimeren yli. Tämä on yli 34 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Alaikäisiä, ilman vanhempia tulijoita on yli 6200.

Tulijat ovat etupäässä Nigeriasta ja Bangladeshista.

Tänään Italiaan on tullut yli 1100 ihmistä. Merellä aluksista löytyi myös 12 kuollutta.

Sunnuntaina Palermoon tuotiin 1040 mereltä poimittua henkilöä. Joukossa oli seitsemän kuolonuhria.

Asiasta kertoi yleisradioyhtiö RAI:n uutiset.