Arvokas taideteos kärsi jälleen ilkivallasta – palautettiin museon suojaan

Mäntyharjun keskustan kiertoliittymässä oleva veistos Velj’Puolj’ (Taidepoliisi) kaadettiin keskiviikkoiltana, Mäntyharjun kunta tiedottaa.

Veistos saatiin ensin nostettua takaisin paikoilleen mutta hetken päästä se oli kaadettu uudestaan. Veistos kärsi rytäkässä tuntuvia vaurioita. Naarmuuntumisen lisäksi pronssista, alumiinista ja teräksestä valmistetusta veistoksesta irtosi hahmon pää sekä sormi.

Teos on kuvanveistäjä Pekka Kauhasen käsialaa. Pekka Kauhanen on yksi Suomen tunnetuimmista kuvanveistäjistä. Velj’ Puolj’ oli esillä Mäntyharjulla sijaitsevan Taidekeskus Salmelan näyttelyissä kesällä 2016, josta veistos siirtyi lainaan kiertoliittymään. Veistos on viittilöinyt ohjeita kiertoliittymässä ajaville kuluneen kesän ajan. Taidekeskus Salmela ja Mäntyharjun kunta ovat sopineet, että veistos kiertoliittymässä vaihtuu 1-2 vuoden välein.

Taiteilija Pekka Kauhasen omistuksessa oleva Velj’Puolj ei kuitenkaan enää palaa paikoilleen. Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ja Taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala pahoittelevat taiteilijalle, kuntalaisille ja muille taiteen ystäville tapahtunutta. Kunta ja Taidekeskus Salmela kartoittavat uutta veistosta, joka tullaan sijoittamaan liikenneympyrään.

Kauhanen on tulossa arvioimaan veistokselle aiheutuneet vauriot, jonka jälkeen veistos siirretään taiteilijan luokse korjattavaksi.

Ilkivaltaa veistosta kohtaan ei tehty ensimmäistä kertaa. Kesän aikana patsaaseen on viritetty muun muassa oluttölkkejä käsiin sekä pyörän rengas kaulan ympäri.