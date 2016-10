Lyhty: Vain 6 prosenttia pitää tekijänoikeuskorvauksia liian suurina

Lyhdyn teettämässä tuoreessa barometrissä 61 prosenttia vastaajista suhtautuu tekijänoikeusjärjestöihin ja -korvauksiin ainakin osittain myönteisesti, kun vastaava luku vuonna 2012 oli vain 46 prosenttia.

– Kielteisesti tekijänoikeuksiin ja -järjestöihin suhtautuvien osuus on pysynyt alle kymmenessä prosentissa, ja jos muutosta on johonkin suuntaan, niin kritiikki on jopa hieman vähentynyt, toteaa tutkimusjohtaja Tuomo Turja Taloustutkimuksesta.

Vastaajista 72 prosenttia on ainakin osittain samaa mieltä siitä, että tekijänoikeuskorvaukset ovat hyväksi kotimaiselle kulttuurille. Niitä pitää jossain määrin liian pieninä 24 prosenttia vastaajista, mutta liian suurina niitä pitää kuusi prosenttia.

Taloustutkimuksen toteuttamaan tutkimukseen haastateltiin 1 018 henkilöä.