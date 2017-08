Opettajille ei kelpaa muita matalammat palkankorotukset – lomarahaleikkauksista luopuminen houkuttelee

Lomarahaleikkauksista luopuminen sovittua aiemmin houkuttelee Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) puheenjohtajaa Olli Luukkaista.

Kilpailukykysopimuksessa päätettiin leikata julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja 30 prosentilla vuosina 2017–2019. Helsingin Sanomat kertoi, että hallituksen piirissä olisi pohdittu lomarahaleikkauksista luopumista jo ensi vuonna eli 2018.

– Hölmöhän olisin, jos sanoisin, ettei se olisi houkutteleva. Jos työnantaja toisi tällaisen tarjouksen pöytään, niin luulen, että meillä on paljon vaikeampiakin asioita ratkaistavaksi, Luukkainen sanoi tänään tiedostustilaisuudessa.

Luukkaisen mielestä pelkkä lomarahaleikkauksista luopuminen ei kuitenkaan riitä. Hän huomauttaa, että esimerkiksi OAJ:n sisällä lomarahaleikkaukset kohdistuivat vain osaan jäsenkunnasta ja osaan ei. Silloin lomarahaleikkauksista luopuminenkin tarkoittaisi palkankorotuksia vain osalle, joten kysymys on laajempi.

– Lomarahaleikkausten poistaminen, jos työnantaja sitä esittää, rohkenen sanoa ilman järjestöpäätöksiä, että se sopii meille, mutta mikä on yleinen taso työmarkkinoilla, se vaikuttaa kokonaisuuteen.

Kokonaisuuteen vaikuttavat myös tekstikysymykset eli sopimuksen kustannusvaikutus. OAJ:lle tärkeitä tekstikysymyksiä ovat Luukkaisen mukaan työaikamallien uudistaminen sekä henkilöstön edustajan asema ja ajankäyttö.

Lomarahaleikkaukset vaikuttavat neuvottelukierrokseen

Lomarahojen leikkaus on näkynyt tänä kesänä julkisen sektorin työntekijöiden ostovoimassa. Luukkaisen mukaan on täysin selvää, että lomarahaleikkauksen vaikutuksella ostovoimaan on vaikutusta neuvottelukierrokseen.

– Missään tapauksessa meillä ei ole mahdollisuutta tehdä seuraavalla sopimuskierroksella sellaisia sopimuksia, joissa tarkastelussa ei jollain tavalla olisi mukana tehnyt lomarahaleikkaukset ja mitä muilla sektoreilla neuvotellaan, Luukkainen sanoi.

Työehtosopimukset neuvotellaan tällä kertaa liittokierroksella. Paperiteollisuuden työehtosopimus on katkolla ensimmäisenä syyskuun lopussa. Luukkainen uskoo, että paperi ja teknologiateollisuus tekevät sopimuksensa yhtä jalkaa.

– Yksityinen sektori tekee ensin sopimukset ja julkinen tulee tekemään vasta sen jälkeen, kun on nähnyt, mitä on sovittu yksityisen sektorin pöydissä ja kun on nähty talouden kehityskulun trendisuunta. Ennustan, että tulemme tekemään sopimukset vasta ensi tammikuussa, Luukkainen sanoi.

Hän painottaa, että kuntasektori ei ole palkkajohtaja.

– Palkkaero julkisen ja yksityisen sektorin välillä ei saa kasvaa, vaan sitä pitää kaventaa.

Luukkainen ei paljastanut OAJ:n palkankorotustavoiteprosentteja.

Veronkevennykset eivät kelpaa palkankorotusten sijaan

Palkankorotustoiveiden hillitsemiseksi on väläytelty myös veronkevennyksiä.

Luukkainen painottaa, että valtiovallan on pidettävä kiinni niistä kirjauksista, joita hallitusohjelmassa on ja mitä se on luvannut. Hallitusohjelman mukaan ansiotuloverotus ei saa kiristyä millään tulotasolla.

– Veronkevennykset työntekijän verotukseen pitää tehdä, mutta muilla sen päälle tulevilla veroratkaisuilla ei voi kompensoida palkankorotuksia juurikaan.

Luukkainen perustelee näkemystään sillä, että veronkevennykset syövät julkisten palveluiden rahoituspohjaa.