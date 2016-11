Lintujen pesintä on aikaistunut

Pesäkortit aineistona

Suomalainen pesäkortti-järjestelmä on Luomuksen mukaan maailman vanhimpia yhä käynnissä olevia lintujen pesintää kartoittavia seurantoja. Kortteihin on täytetty samat tiedot 75 vuoden ajan, ja tietoja on kertynyt yli 220 000 pesinnästä.

Luomuksen tutkija Edward Kluen pitää nyt julkaistua tutkimusta näytteenä kansalaistieteen voimasta.

– Kannustan kaikkia osallistumaan. Kaipaamme uusia harrastajia, ja moniin seurantoihin voi liittyä mukaan melko pienelläkin asiantuntemuksella. Esimerkiksi pihoilla pöntöissä pesivät tiaiset tai kirjosieppo ovat monelle helppoja ja kiinnostavia seurattavia, Kluen kertoo.