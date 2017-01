"Olemme kuin Pietarin katulapset" – Luokanopettajan kertomus arjesta

Verkkouutisten blogisti Maarit Korhonen herättelee suomalaisia näkemään Pisa-tulosten yli koulujen arkeen. Hänen mukaansa muun muassa koulutarvikkeista on pulaa.

"Annoin ainoan sinitarrapakettini joulujuhlakoristelua varten ja arvaan kyllä, miten tässä käy: uutta ei tule ja joko käyn kerjuureissulla kollegan kaapeilla tai menen kaupasta ostamaan omilla rahoilla uuden. Tämän niukemmaksi ei voi enää mennä. Katselen vessapaperirullia jo sillä silmällä, ja koulun tilaamat halvimmat kynät, teroittimet ja värikynät ovat niin luokattomia, että pakko pyytää koteja hankkimaan paremmat", Korhonen kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Korhosen mukaan opettajanhuoneessa ei kannata jättää tarvikkeita näkyville.

"Jätin luokkani saksilaatikon hetkeksi opettajanhuoneen pöydälle. Se oli virhe. Niitä ei ole siellä enää. Ei sillä, ettenkö itse olisi toiminut aivan samoin. Olemme kuin Pietarin katulapset saalistaen kaikkea, millä voimme taata elämän jatkumisen."

Korhosen mukaan hyvistä Pisa-tuloksista pitäisi myös osata iloita. Suomen menestyksestä on raportoitu muun muassa brittiläisessä Sunday Timesissä.

Korhonen ihmettelee Suomessa syntynyttä keskustelua siitä, että vanhempien tausta vaikuttaa oppimistuloksiin yhä vahvemmin.

"Pisan tulos sosioekonomisen taustan vaikutuksesta oppimiseen on hätkähdyttänyt. En ymmärrä. Ovatko ihmiset tyhmiä vai tietämättömiä? Totta hemmetissä kodin tausta vaikuttaa oppimiseen. Kuten Malcom Gladwell kirjassaan Outliers toteaa, loma-ajat kasvattavat rikkaiden ja köyhien kuilua ennestään: rikkaat saavat uusia virikkeitä ja köyhät eivät ja kouluun tullessa ero on taas kasvanut. Vietätkö joululoman kotona pelaten räiskimispelejä käymättä kertaakaan ulkona vai piipahdatko Malediivien hiekkarannoilla? Käyvätkö poliisit kotonasi rauhoittamassa tilannetta vai menetkö tutustumaan Michelin-tähden saaneeseen ravintolaan?

"Kyse on tietysti myös rahasta muttei aina siitäkään. Kyse on myös apatiasta, ei saada aikaiseksi. On perheitä, jossa kaksi aikuista käy töissä mutta silti pysytään sisätiloissa koko loma eikä tehdä mitään. Se on mielenkiintoisempi ilmiö. Mistä se apatia tulee?" Korhonen kirjoittaa.