Lukioiden suosio jatkaa laskuaan

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2016 yhteensä 103 600 opiskelijaa. Opiskelijamäärä väheni 0,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Ylioppilastutkintoja suoritettiin 30 500. Määrä oli 100 edellisvuotta vähemmän.

Vuodesta 2006 vuoteen 2016 lukiokoulutusta antavien oppilaitosten määrä on vähentynyt 72 oppilaitoksella. Samalla ajanjaksolla lukiolaisten määrä on pienentynyt 12 prosenttia. Ylioppilastutkintojen määrä on laskenut kymmenessä vuodessa 7 prosenttia. Koko 2000-luvun yli puolet opiskelijoista ja ylioppilastutkinnon suorittaneista on ollut naisia.