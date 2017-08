Lukiolaiset vastustavat yo-kirjoitusten uusimisrajoituksia ja erillismaksuja

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä korkeakoulujen kanssa linjannut korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä siten, korkeakouluihin voi entistä useammin hakea ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella ilman muita suorituksia.

SLL:n puheenjohtaja Pietu Heiskasen mielestä todistusvalinta on selvä viesti siitä, että lukiossa tehdyllä työllä on merkitystä.

– Myös ylioppilaskirjoitusten uusimismahdollisuuksia lisätään. Meidän mielestämme uusimisrajoitukset pitäisi poistaa kokonaan, Heiskanen toteaa liittonsa tiedotteessa.

Aiemmin keväällä julkaistussa raportissa ylioppilastutkinnon kehittämiseksi ministeriön työryhmä esitti, että jatkossa hyväksyttyä arvosanaa voisi korottaa kaksi kertaa. Lisäksi työryhmä esitti, että koulutuksen järjestäjä voisi periä arvosanan korottajilta erillisen maksun kattamaan järjestelykustannuksia.

– Tämä ei kelpaa missään nimessä. On aivan nurinkurinen ajatus, että meillä on maksuton lukiokoulutus, jonka päättävä ylioppilastutkinto onkin maksullinen. Toisen asteen koulutuksen on oltava aidosti maksutonta. Korkeakouluun hakeutumisen on oltava maksutonta. Tämän asian pitää olla hallituksen pöydällä jo tulevassa budjettiriihessä, jotta opiskelijavalintojen uudistamisessa voidaan edetä, Heiskanen vaatii.

SLL on ollut myös pettynyt viestintään opiskelijavalintojen uudistamisesta. Monet lukiolaiset ovat olleet epätietoisia siitä, miten heidän lukiossa tekemänsä valinnat vaikuttavat korkea-asteelle siirtymiseen. Korkeakouluille on annettu vuosi aikaa tehdä linjaukset opiskelijavalintojen käytännöistä vuodelle 2020.

– Parempi tietysti olisi, että valintaperusteet olisivat olleet tiedossa jo tänä syksynä uusien lukiolaisten aloittaessa, Heiskanen huomauttaa.