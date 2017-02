Hallitus peruu Love FM:n toimiluvan, jos Johan Bäckman ostaa kanavan

Valtioneuvosto on tehnyt tänään torstaina ennakkopäätöksen määräysvallan muutoksesta Love FM:ssä. Valtioneuvosto peruuttaa Love FM:n ohjelmistotoimiluvan siinä tapauksessa, että määräysvalta muuttuu Viestintävirastolle toimitetussa hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Love FM Oy on Trammell Brady Ford III -nimisen yksityishenkilön omistuksessa oleva yhtiö. Love FM on hakenut ennakkopäätöstä määräysvallan muutoksen vaikutuksesta toimilupaan. Yrityskaupan toisena osapuolena on Venäjän tiedotusvälineissä usein esiintyvä dosentti Erkki Johan Bäckman, joka on hakemuksen mukaan aikeissa ostaa 95 prosenttia Love FM:n osakkeista.

Suojelupoliisi on liikenne- ja viestintäministeriön siltä pyytämässä lausunnossa päätynyt siihen, että Love FM:n ohjelmistoluvan peruuttamatta jättäminen ilmeisellä tavalla vaarantaa kansallista turvallisuutta, jos ohjelmistoluvan määräysvalta muuttuu hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Ohjelmistotoimilupaa ei saa tietoyhteiskuntakaaren mukaan siirtää muulle kuin samaan konserniin kuuluvalle yritykselle ja toimilupaviranomainen voi siirtotilanteessa peruuttaa toimiluvan. Sellainen erityisen painava peruste kuin kansallinen turvallisuus ja sen ilmeinen vaarantuminen tulee ottaa huomioon, kun käytetään toimiluvan peruuttamista koskevaa harkintavaltaa.

Love FM harjoittaa Suomessa radiotoimintaa maanpäällisessä analogisessa verkossa ohjelmistotoimiluvan nojalla taajuudella Nokia 95,3 MHz. Ohjelmistotoimilupa on voimassa 31.12.2019 asti.