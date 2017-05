Kansanedustajat iloitsivat: Lottokupongin voi yhä jättää ilman taustaselvityksiä

Eduskunnan hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Timo V. Korhosen (kesk.) mukaan valiokunta käsitteli lakiesitystä perusteellisesti myös rahapelitoiminnan kannalta.

Ongelmana on asiakkaan tunnistaminen ja "poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön" tai hänen lähipiirinsä tunnistaminen sen varalta, että rahapeli olisikin rahanpesua.

Valiokunnan mietinnössä todetaan, että "kun kyse on kynnysarvon ylittävistä pelisuorituksista (esim. lottokuponki), lakiehdotus jättää rahapeliyhteisölle liikkumavaraa sen osalta, missä vaiheessa asiakas olisi tunnistettava, ottaen huomioon, että toisiinsa kytkeytyvien suoritusten tunnistaminen voi olla vaikeaa erityisesti "kivijalassa" tapahtuvan pelaamisen osalta. Lakiehdotus lähtee siitä, että rahapeliyhteisön olisi arvioitava, milloin suorituksia voidaan pitää toisiinsa liittyvinä suorituksina (esim. saman päivän tai viikon aikana)."

– Merkittävin kohta siellä ehkä löytyy siinä, kun sinne on tarkennettu summa 2 000 euroa. Elikkä pääasiassa sellaiset toimenpiteet, kuten lottokupongin ostaminen 1 eurolla 50 sentillä, eivät aiheuta sitä, että kysytään henkilötietoja ja poliittista vaikutusvaltaa, Sdp:n Sirpa Paatero totesi mietinnöstä.

– Mutta jos on lähtökohtaisesti ilman rekisteröitymistä tapahtuvaa rahapelitoimintaa, joka on yli 2 000 euron, samalla tavalla kuin meillä esimerkiksi kasinolle rekisteröidytään, niin tilanne on ihan toinen.

Myös Sdp:n Joona Räsänen vakuutti, ettei tavallisen lottoajan tarvitse "pelätä sitä, kun menee R-kioskilta ostamaan sen lottorivin, että siinä tullaan sen jälkeen kysymään, että oletko kenties poliittisesti vaikutusvaltainen tai kuulutko jonkun tällaisen henkilön lähipiiriin".

– Lottokuponki pitää voida ilman tunnistusjärjestelmää kioskin tiskillekin vielä jättää. Avoimuuden ja tunnistettavuuden suhteen on löydettävä kohtuullinen keskitie, joka ei lisää kohtuuttomasti sääntelyä ja ilmoituksia, vaan sallisi sen arkijärjen käytön, keskustan Juha Pylväs vaati.

Poliittisesti vaikuttava

Kristillisdemokraattien Antero Laukkanen kertoi sattuneensa itse ottamaan lisävakuutuksen lakiesityksen eduskuntaan tulon aikaan.

– Sain sitten tiedustelun, jossa piti muun muassa laittaa ruksi sellaiseen kohtaan, että "oletteko poliittisesti vaikuttava henkilö?" ja laitoin siihen, että en ole, Antero Laukkanen kertoi.

– Sitten kolmen päivän päästä sain puhelinsoiton, että miksi olen laittanut ruksin tähän, että en ole poliittisesti vaikuttava henkilö, vaikka olen kansanedustaja. Vastasin, että "no, olen kyllä poliitikko mutta en vaikuttava".

– Tämä tulee aiheuttamaan tällaisia samanlaisia tilanteita kansan kohdalla, kun se eläkeläinen, joka asuu siinä kerrostaloasunnossa, jossa on pakko olla kotivakuutus, hänellä on se pakollinen 90 euron kotivakuutus ja nyt hän sitten alkaa saada näitä kirjeitä, joissa on niin valtava määrä kysymyksiä, joita hän ei mitenkään pysty ymmärtämään, käsittämään, miten hän liittyy tähän, Laukkanen pahoitteli.