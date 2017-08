Keskustan Markus Lohi: Perhevapaita ei tule uudistaa leikkaamalla kotihoidontukea

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Markus Lohen mukaan moni perhe valitsee kotihoidontuen vuorotyön tai yrittäjyyden tuoman jouston mahdollistamana.

Kotihoidontuki ei määrittele kuka lasta hoitaa tai tekeekö vanhempi töitä samalla. Lohen mukaan usein se on käytännöllisin hoitomuoto myös monilapsisille perheille.

– Tämä puoltaa kotihoidontuen jatkamista nykyiseen kolmeen vuoteen saakka todellisena päivähoidon vaihtoehtona. Jos tukea leikataan lapsen kahden ikävuoden jälkeen, säästöt ovat täysin marginaaliset, mutta samalla todellinen perheiden aito valinnanvapaus heikkenee, Lohi sanoo.

Lohi muistuttaa, että yhteiskunnalle on edullisempaa tukea pienten lasten kotihoitoa sen sijaan, että pakotettaisiin kotihoidontuen leikkauksella kaikki yli kaksivuotiaat lapset päivähoitoon. Vain pieni osa perheistä käyttää kotihoidontukea lapsen kahden ikävuoden jälkeen.

Lohen mukaan perheiden tukijärjestelmää ei tule uudistaa leikkaamalla kotihoidontukea.

– Liikkeellä on myös sellaisia perhevapaiden uudistajia, joille ideologisesti päiväkoti näyttää olevan lähtökohtaisesti aina parempi kuin omien vanhempien antama hoiva ja huolenpito. On myös niitä, jotka ajattelevat, että yhteiskunta tietää lapsen vanhempia paremmin, mikä on kulloinkin hyvä heidän perheelleen, Lohi toteaa.

Myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kirjoitti tänään Suomenmaassa, että keskusta puolustaa kotihoidontukea.