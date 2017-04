Perussuomalaisten Leena Meri puolustaa työttömien haastatteluja

– Olen kuullut jo useasta suusta, että oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.) lanseeraama uudistus, jossa TE-keskus kutsuu työttömän haastateltavaksi kolmen kuukauden välein, toimii, Leena Meri sanoo.

Hänen mukaansa kutsu tapaamiseen johtaa parhaimmillaan työllistymiseen.

– Mutta sen avulla on myös löydetty ihmisiä, jotka eivät esimerkiksi kuntonsa tai vammansa vuoksi ole täysin työkykyisiä. He voivat olla kuntoutuksen tai muun terveydenhuollon toimien tarpeessa, Meri toteaa.

Hänen mukaansa hallituksen puoliväliriihessä on tulossa lisää hyviä uudistuksia.

– Ministeri Lindström on jo maininnut, että hallitus suunnittelee muun muassa helpotuksia ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, Meri sanoo.

Leena Meri toteaa, että SDP kritisoi ahkerasti nykyhallituksen työvoima- ja elinkeinopolitiikkaa.

– Työttömyysaste on kuitenkin selvästi laskussa. Ja tilanne näyttää ennustusten mukaan vain kohenevan. Työttömiä on edelleen liikaa, noin yhdeksän prosenttia, mutta on syytä iloita kohenevista näkymistä. Hallituksen työllisyyden hoidon arvostelu haiskahtaa taas kerran politikoinnilta, varsinkin kun SDP:n työministerin aikana työttömien määrä kasvoi 100 000:lla, hän muistuttaa.