PS:n Leena Meri: Vihreät kurittamassa taas vientiteollisuutta ja lisäämässä työttömyyttä

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kannatti Ylen Ykkösaamussa metsä-, teräs- ja kemianteollisuuden energiaveron rajua nostoa vaatimalla energiaveroleikkurin lakkauttamista ja päästökauppakompensaation lopettamista.

– Esitys on haitallinen. Muutaman vuoden voimassa ollut energiaveroleikkuri on saanut suomalaisten metsä-, teräs- ja kemianteollisuuden konsernien kannattavuuden paranemaan. Esimerkiksi metsäteollisuus on siirtänyt tuotantoaan Saksasta Suomeen, sanoo Leena Meri.

Hänen mukaansa vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ei näytä ymmärtävän, kuinka pienillä marginaaleilla energiaintensiivinen teollisuus kilpailee.

– Toteutuessaan esitys merkitsisi välittömästi tuotannon siirtymistä muihin eurooppalaisiin tehtaisiin – ja siis työttömyyttä suomalaisille työntekijöille, Meri huomauttaa.

– Ironista on, että puheenjohtaja Aallon esitys rokottaisi rajuimmin vihreiden lempilasta, biopolttoaineen tuotantoa, sekä vaarantaisi suunnitteilla olevien investointien toteutumiset. Biopolttoaineen valmistusprosessi kuluttaa paljon sähköä, hän jatkaa.

– Vastaavasti omaa autoa tarvitsevien rokottaminen kilometrikorvausten leikkauksilla sataa samaan laariin, ja työntekijöiden asema heikkenee. Vihreiden talouspoliittiset esitykset eivät palvele Suomen ja suomalaisten etua, kuittaa Leena Meri.