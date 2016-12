LM: Niin sanotusta Sipilä-gatesta useita kanteluita

Muun muassa Satakunnan Kansan julkaiseman jutun mukaan neuvosto ei ole vielä päättänyt, miten se tapausta käsittelee.

– Yksittäisten juttujen tarkastelu ei ehkä riitä vastamaan kaikkiin niihin kysymyksiin, joita suurella yleisöllä on mielessään. Sen takia nyt täytyy miettiä tarkkaan, pitääkö neuvoston lausua asiasta jotain laajempaa tai pitääkö asiaa käsitellä joiltakin osin sananvapauden rajoittamisena, sanoo JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja Yleisradion suhde nousi keskusteluun viime viikolla Suomen Kuvalehden jutun siivittämänä. Jutussa kerrottiin Sipilän Ylen toimittajille lähettämistä sähköposteista ja Ylen reaktioista niihin.

Tapaus on herättänyt keskustelua sekä pääministerin ja Yleisradion suhteesta että sananvapaudesta ja poliitikkojen painostuksesta mediaa kohtaan. Myös Suomen Kuvalehden juttua on kritisoitu ja sen on epäilty rikkovan Journalistin ohjeita.

Grundströmin mielestä tapaus on kuitenkin muistutus sananvapauden hauraudesta: se ei ole itsestäänselvyys Suomessakaan.

Grundströmin mukaan JSN:n ratkaisua tai lausuntoa Sipilä-gatesta voidaan odottaa aikaisintaan ensi vuoden alussa.

– Tapaus on monisyinen, ja se täytyy tutkia rauhassa ja harkiten, hän sanoo.