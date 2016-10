Saab kaupittelee Gripeniä kovin panoksin – LM: Koottaisiin Suomessa

Ruotsalainen hävittäjävalmistaja Saabin Suomen-kampanjan johtaja Magnus Skogbergin mukaan Gripen E:n kokoonpanolinja voitaisiin sijoittaa Suomeen.

– Rakennamme Gripen-järjestelmän toimintakyvyn paikallisen teollisuuden kanssa. Lopullinen kokoonpanolinja voisi olla osa tilaajamaahan rakennettavaa järjestelmää, Skogberg sanoo muun muassa Turun Sanomissa julkaistussa jutussa.

Skogbergin mukaan suomalainen teollisuus voisi osallistua Gripen-ohjelmaan laajemminkin. Saabin mukaan Suomen ilmavoimat ja suomalainen puolustusteollisuus voisivat pitkälti osallistua Gripen-järjestelmän rakentamiseen ja jatkossa sen kehittämiseen.

– Näemme Suomessa ammattitaitoista työvoimaa, ja Suomen ilmavoimat on meille korkeatasoinen kumppani, jonka kanssa voisimme huolehtia yhdessä Gripen-järjestelmän suorituskykyjen rakentamisesta. Saabin ei aina yrityksenä tarvitse tehdä sitä itse, Skogberg sanoo.

Saab aikoo kehittää uuden monitoimihävittäjän operatiivista kykyä jatkuvasti kolmen–viiden vuoden sykleissä, jotta kone säilyttää voimansa 2050-luvulle asti.

Suomen Gripen-järjestelmä toimisi Skogbergin mukaan kriisioloissa tarvittaessa täysin itsenäisesti, eikä huoltovarmuus olisi ongelma, koska järjestelmään liittyvää teollista osaamista löytyisi Suomesta.

Valmisteilla on mahdollisesti Suomen taloushistorian suurin yksittäinen kauppa, jossa hankintahinnan on arvioitu liikkuvan jopa 9–10 miljardissa eurossa.

Suomen ilmavoimien komentaja Kim Jäämeri on kertonut Lännen Medialle, että ilmavoimat tarvitsee vähintään yhtä paljon monitoimihävittäjiä kuin nyt. Puhutaan siis ainakin 60 lentokoneesta.

Kaikkien valmistajien on jätettävä vastauksensa Suomen puolustusvoimien yksityiskohtaiseen tietopyyntöön 22. marraskuuta mennessä. Ehdolla on viisi konetta, joista Gripen E on yksi.