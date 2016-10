Kohu puhujalistoista: nämä demarit ovat päässeet eduskunnassa ääneen

Sosialidemokraattien eduskuntaryhmässä arvosteltiin torstaina rajusti puheenjohtaja Antti Lindtmania puhujalistoista.

Ryhmänjohtajan kerrotaan pyrkineen ohjaamaan eduskunnan kyselytuntien alla puhemiehistöä noin kymmenen nimen listoilla. Niissä olisi ollut kullekin kyselytunnille kymmenkunta nimeä sopivista puhujista.

Puheenvuoroja jakavat kyselytunneilla kuten muutenkin täysistunnoissa harkintansa mukaan eduskunnan puhemiehet. Käytäntö on, että vain kyselytunnin ensimmäinen kysyjä on kansanedustaja, jonka jokin opposition eduskuntaryhmä on valinnut esittämään kysymyksen.

Syyskaudella eduskunnalla on ollut kahdeksan kyselytuntia. Verkkouutiset listasi seuraavaan Sdp:n kansanedustajat, jotka pääsivät niissä esittämään kysymyksiä.

Syksyn kahdeksalla eri kyselytunnilla sai puheenvuoron Sdp:n 23 eri kansanedustajaa. Sdp:n ryhmässä on 35 kansanedustajaa.

Kyselytunti 27.10.2016, Sdp:n puhujat:

Anneli Kiljunen, Tuula Haatainen, Eeva-Johanna Eloranta

Johanna Ojala-Niemelä

Tytti Tuppurainen

Kyselytunti 20.10.2016, Sdp:n puhujat:

Mika Kari

Anneli Kiljunen, Krista Kiuru, Eero Heinäluoma, Antti Lindtman, Antti Rinne

Erkki Tuomioja

Kyselytunti 13.10.2016, Sdp:n puhujat:

Riitta Myller, Eero Heinäluoma, Katja Taimela, Antti Rinne

Lauri Ihalainen

Tuula Haatainen

Kyselytunti 6.10.2016, Sdp:n puhujat:

Tuula Haatainen, Anneli Kiljunen, Ilmari Nurminen, Antti Lindtman

Erkki Tuomioja

Kyselytunti 29.9.2016, Sdp:n puhujat:

Timo Harakka, Merja Mäkisalo-Ropponen, Maria Tolppanen, Antti Lindtman, Antti Rinne

Jukka Gustafsson

Ville Skinnari

Kyselytunti 22.9.2016, Sdp:n puhujat:

Merja Mäkisalo-Ropponen, Tuula Haatainen, Ilmari Nurminen

Antti Rinne

Tarja Filatov, Antti Rinne

Kyselytunti 15.9.2016, Sdp:n puhujat:

Pia Viitanen, Antti Lindtman

Ville Skinnari, Lauri Ihalainen

Antti Rinne

Kyselytunti 8.9.2016, Sdp:n puhujat:

Riitta Myller, Lauri Ihalainen, Susanna Huovinen

Tarja Filatov, Antti Rinne

Jukka Gustafsson