Pitäisikö ISIS:n tunnusten jakaminen somessa kieltää?

Eduskunnassa puhuttiin torstai-iltana hallituksen lakiesityksestä, jolla pyritään estämään osallistuminen terroristiseen toimintaan. Taustalla on YK:n päätöslauselma torjua ulkomaille terroristirikosten tekemistä varten tai niiden tekemistä edistävässä tarkoituksessa lähtevien henkilöiden muodostamaa uhkaa.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) piti hyvänä, että Suomi on osaltaan lainsäädäntöään uudistamassa, kun matkustaminen terroristirikoksen tekemistä varten säädetään rangaistavaksi.

– Meillähän on jo aiemmin säädetty terrorismin rahoittaminen rangaistavaksi teoksi, mutta terroristijärjestöön kuuluminen ei suoranaisesti ole ollut laissa kiellettyä, ja nyt se tämän matkustamislainsäädännön kautta tietyllä tavalla tulee hoidetuksi.

– Minusta olisi myös varsin perusteltua kieltää tällaisten järjestöjen tunnusten jakaminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa — selkeästi terrorismiin syyllistyvien järjestöjen lippujen ja vastaavien tunnusten jakaminen. Se olisi hyvä signaali myös siitä, että tämäntyyppistä veljeilyä taikka tämäntyyppisten tunnusten levittämistä ei katsota hyvällä eikä se ole hyväksyttävää, Timo Heinonen sanoi.

Keskustan Mikko Savola toivoi myös tiedustelulainsäädäntöä nopeasti kuntoon.

– Että me saamme nopeammin ja paremmin tietoa niistä mahdollisista henkilöistä, jotka suunnittelevat tai ovat jollain tavalla sidoksissa tällaiseen ajatteluun liittyviin ryhmiin, Mikko Savola totesi.

Perussuomalaisten Kari Kulmala sanoi esitystä tärkeäksi.

– On myös erittäin hyvä huomio, että samalla terrorismin rahoittamista koskevaa rikoslain säännöstä täydennetään niin, että matkustamisrikoksen rahoittaminen rangaistaan terrorismin rahoittamisena, Kari Kulmala sanoi.

– Valitettavasti tänäänkään ei varmuudella voida tietää, minkä verran Suomesta on ulkomaille matkustanut tätä tarkoitusta varten tai minkä verran heitä on palannut takaisin. Suojelupoliisilla on onneksemme jonkinlainen tieto asiasta, mutta täyttä varmuutta siitä ei tietenkään voi olla.

Perussuomalaisten Veera Ruoho sanoi, että esimerkiksi heiltä Espoosta on tiettävästi lähtenyt jopa kymmeniä ihmisiä vierastaistelijoiksi.

– Monasti ei ajatella sitä, että tuonne lähtee myös nuoria tyttöjä, jotka ovat joko nuoruuttaan ja suoraan sanottuna tyhmyyttään uskoneet niitä erilaisia tarinoita ja saaneet tietynlaista romantisoitua kuvaa siitä, mitä siellä vastassa lopulta kuitenkin on.