Sdp:n ex-kansanedustaja: Nämä perussuomalaiset kollegat kertoivat jo kuusi vuotta sitten, miten Timo Soini saa mennä

Sdp:n entinen helsinkiläiskansanedustaja Päivi Lipponen kertoo Facebookissa taannoisesta keskustelustaan perussuomalaisten kahden kansanedustajan kanssa.

– Olli Immonen ja Ville Vähämäki, jotka olivat johtamani tulevaisuusvalokunnan jäseniä, kertoivat jo kuusi vuotta sitten, että (Timo) Soini saa mennä, kun löytyy sopiva puheenjohtaja. Oletin sen olevan (Jussi) Niinistö, Päivi Lipponen kirjoittaa.

– He kertoivat kuinka puolueeseen oli tultu, nimi valittu ja rakennettu nettiverkosto, jossa asioita pohdittiin isommin. Uuden puolueen perustaminen olisi ollut epävarmempaa. Se keskustelu avasi silmäni.

Päivi Lipposen mukaan "heillä on taustalla ulkomaisissa ja suomalaisissa yliopistoissa korkeasti koulutettuja nuoria. He osaavat ilmeisesti käyttää somea ja joukkoälyä paremmin kuin muut puolueet. Heillä on retoriikka hallussa ja anteeksi pyydetään nopsasti, kun koepallo on heitetty ja tehnyt tehtävänsä".

– Yritin kertoa asiasta, mutta jotenkin ihmisten mielikuva 'pienviljelijän sielusta ja persuista istui tiukemmassa. Sanottiin, että niiden aika on jo ohi. Minä yritin väittää, että he vasta ovat tulossa. Tämä uudistuminen on tehty todella miettien ja oikeaa hetkeä odottaen. Se pistää totisesti miettimään, Päivi Lipponen toteaa.