Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Paikallinen sopiminen työlistan kärkipäässä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo, että hallitus aikoo tavata työmarkkinaosapuolia lähiaikoina ja agendalla on paikallinen sopiminen.

– Tämä työmarkkinakysymys on työlistan ihan kärkipäätä ja sen kanssa tullaan tekemään toimia. Siellä on valmistelevia toimia tällä hetkellä jo menossa. Tullaan tekemään selvityksiä nimenomaan paikalliseen sopimiseen liittyen ja meillä on sovittuna jo tapaaminen eri parttien kanssa, että asiasta tullaan kyllä keskustelemaan ihan lähiaikana, Lintilä sanoi Politiikan toimittajien lounastilaisuudessa tänään tiistaina.

Työmarkkinaosapuolten kanssa aiotaan keskustella paikallisen sopimisen lisäksi myös oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.) tontille kuuluvista valmisteilla olevista lakiesityksistä, joilla on Lintilän mukaan omat merkityksensä, kuten työaikalain kokonaisuudistuksesta.

Lindström kertoi viime viikolla, että hallituksen 110 000 työpaikan tavoitteesta on jo kasassa laskennallisesti 80 000 työpaikkaa ja jos paikallinen sopiminen liikahtaa, niin Lindström uskoo hallituksen pääsevän maaliin.

Lintilä ei ottanut kantaa siihen, pitäisikö hänen mielestään hallituksen tulla yrittäjiä vastaan kompromissiesityksessä, jonka Suomen yrittäjät hylkäsi viime kesäkuussa.

– Olen erittäin harmissani, että yrittäjät tyrmäsivät kompromissiesityksen, koska näen edelleen, että se olisi ollut huomattava eteenpäin meno tilanteessa, Lintilä sanoi.

Hallituksen kompromissiesityksessä paikallisen sopimisen osapuolena olisi ollut luottamusmies myös järjestäytymättömissä yrityksissä, kun työehtosopimus niin määrää. Luottamusmies olisi ollut liiton jäsen, mutta luottamusmies ei olisi ollut ammattiliiton ohjauksessa.

Suomen yrittäjät olisi halunnut, että paikallisen sopimuksen olisi voinut tehdä luottamusmiehen lisäksi myös luottamusvaltuutettu, joka ei kuulu liittoon, tai muu henkilöstön edustaja.

Lintilä nimitettiin elinkeinoministeriksi juuri ennen vuodenvaihdetta, kun Olli Rehn (kesk.) siirtyi Suomen Pankin johtokuntaan.