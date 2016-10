SDP:n Eero Heinäluoma osasi ennustaa – näin hän sanoi eilen eduskunnalle Mika Lintilästä

Keskiviikkona illalla eduskunnassa käsiteltiin kiinteistöverolain muuttamista. Keskustelu meni Sdp:n kansanedustajien väliseksi. Heidän taholtaan tehtiin numeroa siitä, ettei paikalla juuri näkynyt muiden puolueiden edustajia.

Myös Eero Heinäluoma (sd.) totesi olevan pakko ihmetellä pientä läsnäoloprosenttia. Hänestä oli kummallista, ettei kukaan halua esitellä valtiovarainvaliokunnan mietintöä, vaikka yleensä esittelypuheenvuoroista taistellaan.

– Oletan, että tämä olisi kuulunut valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtajan esiteltäviin asioihin, että täällä olisi edes joku keskustelukumppani, jolle voisi esittää myös suuressa salissa kysymyksiä, jotka taatusti kiinnostavat aivan erityisesti pääkaupunkiseudun asukkaita, Eero Heinäluoma totesi.

– No, voihan olla niin, että edustaja (Mika) Lintilä on nyt varautumassa huomisen suuriin uutisiin, niin että hänellä on hyväkin syy olla täältä poissa, mutta sitten olisi ollut kohtuullista, että hänelle olisi hommattu sijainen, jolta voitaisiin kuulla nämä perusteet, miksi tämmöinen ehdotus on läpäissyt valtiovarainvaliokunnan yleensä niin tiukan seulan, Heinäluoma jatkoi.

Keskusta valitsi Mika Lintilän torstaiaamuna uudeksi elinkeinoministeriksi.