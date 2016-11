Antti Lindtman IL:lle: En lähde tavoittelemaan SDP:n puheenjohtajuutta

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ei lähde ehdolle puolueen puheenjohtajaksi.

– Olen miettinyt monelta kantilta. Olen päätynyt siihen, että elämässä on keskityttävä olennaiseen. Eduskunta on minun paikkani, on vielä paljon tekemätöntä työtä. Ryhmän johtajan työ motivoi minua. Siinä olen saanut tuloksia aikaiseksi, Lindtman perustelee päätöstään.

Hän kertoo saaneensa monilta rohkaisua ehdolle lähtemiseen.

– Tuki on lämmittänyt, mutta olen päätynyt siihen, että en lähde tavoittelemaan puheenjohtajuutta, Lindtman sanoo.

Istuva puheenjohtaja Antti Rinne on toistaiseksi ainoa, joka on ilmoittautunut SDP:n puheenjohtajakisaan. Puheenjohtajavalinta tehdään SDP:n puoluekokouksessa ensi helmikuussa.