Antti Lindtman: Puolueiden velvollisuus on tuomita kaikenlainen väkivalta

Sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ottaa blogissaan osaa Helsingin Asema-aukiolla viime viikon lauantaina sattuneesta pahoinpitelystä lähteneeseen keskusteluun. Tapauksen pitäisi Lindtmanin mukaan pysäyttää kaikki suomalaiset. Hän sanoo luottavansa viranomaisten kykyyn selvittää tapaus perinpohjaisesti.

‒ Asema-aukion tapahtumat pysäyttävät jokaisen suomalaisen. Kaikilla demokraattisilla puolueilla on vastuu ja velvollisuus käydä läpi kaikki keinot, joilla vältetään, ettei ääriliikkeiden väkivalta yleisty Suomessa. Yhdenkään poliittisen tahon, etenkään vastuuasemassa olevan, ei tulisi vähätellä tätä ilmiötä, joka on nostanut päätään ja joka on totta tämän päivän Suomessa, Lindtman kirjoittaa.

Ääriliikehdinnän väkivallalle tai väkivallalla uhkailulle on hänen mukaansa oltava nollatoleranssi Suomessa.

‒ Jokaisen demokraattisen puolueen velvollisuus ja vastuu on tuomita kaikenlainen väkivalta, varsinkin sellainen, joka on uhkaksi demokratialle sekä mielipiteen ja sananvapaudelle, Lindtman kirjoittaa.

Hänen mukaansa Vastarintaliikkeen tapahtumissa on toistuvasti tapahtunut väkivaltaisia selkkauksia ja väkivallan käyttöä.

‒ Jo Jyväskylän väkivaltaisuuksien jälkeen viime kesänä SDP:n piiristä esitettiin selvitettäväksi, onko Vastarintaliikkeellä edellytyksiä olla laillinen järjestö Suomessa. Järjestön toiminnassa on selkeitä merkkejä organisoidusta väkivallasta, eikä se siten voi johtaa toiminnalleen oikeutusta muun muassa yhdistymisvapaudesta.

Sisäministeri Paula Risikko on tänään luvannut käynnistää selvityksen väkivaltaisten äärijärjestöjen laillisuudesta. Lindtman toivoo, että selvityksen myötä saadaan vastauksia Vastarintaliikkeen kaltaisten järjestöjen laillisuuteen.