Työministeri Jari Lindström väläyttää veronkorotuksia

Jari Lindström (ps.) muistuttaa MTV:n Nettivieras-kolumnissaan, että julkinen talous on edelleen tiukalla.

Kun puoliväliriihessä halutaan panostaa työllisyydenhoidon lisäksi esimerkiksi koulutukseen, innovaatiotoimintaan ja turvallisuuteen, täytyy niihin hänen mukaansa löytää jostakin rahoitus.

– Näin ollen järkevästi kohdennettuja veronkorotuksia ei ole syytä rajata työkalupakista. Varsinkin, kun olemme ottaneet vahvan etunojan veronkevennyksiin verrattuna hallitusohjelmaan. Sen kirjaukset verotuksesta eivät estä liikkeitä verotuksessa myös toiseen suuntaan, Lindström kirjoittaa.

Hän toteaa, ettei hallitus voi sivuttaa valtionvarainministeriön veroasiantuntijoiden selvitystä yhteisöverotuksesta ja erityisesti ehdotusta osinkoverotuksesta. Ehdotuksessa on Lindströmin mukaan omat puutteensa, mutta sen on silti hänestä toimittava hallituksen verokeskusteluiden pohjana.

– Ymmärrän, että yrittäjäjärjestöjä osinkoveron kiristykset eivät houkuta, mutta osa siitä saadusta tulosta voitaisiin käyttää esimerkiksi pk-yritysten kasvun ja innovaatiotoimien tukemiseen sekä verotuksen että suorien tukien kautta.

Tällaisella muutoksella olisi Jari Lindströmin mukaan myös positiivisia työllisyys- ja kasvuvaikutuksia.

Ministerin mielestä hallitus on tehnyt useita oikeansuuntaisia toimia, mutta ei riittävästi tavoitteiden saavuttamiseen.

– Niinpä meidän on puoliväliriihessä tehtävä lisää työllisyyttä edistäviä toimia. Hallitus on useaan otteeseen todennut, että työllisyys on sen tärkein tavoite puolivälinriihessä. On luonnollista, että tämä näkyy myös siellä tehdyissä päätöksissä.

Eräänä keinona Lindström mainitsee positiivisen rakennemuutoksen tukemisen.

– Maassamme on muutamia aloja ja seutuja, joissa kasvu on hyvässä vauhdissa. Paljon julkisuutta saaneiden telakka- ja autoteollisuuden lisäksi esimerkiksi matkailu on hyvässä nosteessa. On varmistettava, että emme pilaa tätä orastavaa kasvua itse omilla toimilla tai toimimattomuudella.

Jari Lindströmin mukaan ennen kaikkea on varmistettava, että yritysten kasvaviin työvoimatarpeisiin vastataan.

– Tämä tarkoittaa kasvualojen rekrytointipalvelujen ja -koulutuksen tehostamista sekä uusien ratkaisujen etsimistä työn perässä liikkumiseen ja työpaikkapendelöintiin.