Jari Lindström: Työttömien haastatteluissa ei ole kyse kyttäämisestä

Hallitus päätti syksyn budjettiriihessä tehostaa työvoimapalveluja, jotta työllistyminen nopeutuisi.

TE-toimistot järjestävät kaikille työttömille työnhakijoille haastattelun kolmen kuukauden välein. Tihennetyt haastattelut otetaan käyttöön ensi vuoden alusta, ja ne toteutetaan pääasiassa TE-toimistojen henkilökunnan voimin.

– Julkisuudessa on liikkunut huolia, että haastattelujen tarkoitus on jakaa työttömille lisää karensseja. Näin ei ole. Haastattelujen tarkoitus on palvella työtöntä, kyse ei ole kyttäämisestä tai kiusaamisesta. Tarkoituksena on, että työnhakija pääsee takaisin kiinni työelämään ja että avoimet työpaikat täytetään mahdollisimman nopeasti, oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) kirjoittaa blogissaan työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Kolmen kuukauden aikaväli ei ole tuulesta temmattu.

– Valitettava tosiasia on, että yhä useamman työttömyys on pitkittynyt Suomessa. Tilastojen mukaan todennäköisyys työn löytämiseen myös pienentyy merkittävästi, kun työttömyys on jatkunut pidempään kuin kolme kuukautta.

Mitä pidempään työttömyys on kestänyt, sitä harvemmalla työnhakijalla on päivitetty, TE-toimistossa tehty työllistymissuunnitelma. Lindströmin mukaan on kaikkien etu, että työnhakijalla on suunnitelma työnhakuunsa heti alusta alkaen ja että suunnitelmaa päivitetään työttömyyden jatkuessa. Muun muassa tähän tihennetyillä haastatteluilla pyritään.

Hallitus on myöntänyt TE-palveluihin 17 miljoonan euron lisärahoituksen. Lisäksi se aikoo vahvistaa työvoimapalvelujen resursseja, kun nyt valmisteltavat työttömyysturvan uudistukset otetaan käyttöön.

Osana työvoimapalvelujen tehostamista laajennetaan yksityisten palveluntuottajien roolia. Tavoitteena on siirtyä kohti tulosperusteisia hankintoja, jolloin maksetaan tuloksista eli työllistymisestä. Esimerkiksi toimialakohtaiset, räätälöidyt rekrypalvelut ovat Lindströmin mukaan varteenotettava vaihtoehto.

TE-toimistot tekevät jo nykyisellään paljon yhteistyötä yritysten kanssa työttömien koulutuksessa ja valmennuksessa. Laajentamalla yksityisten toimijoiden roolia luodaan pohjaa monituottajamalliin siirtymiselle vuonna 2019 maakuntauudistuksen yhteydessä.

– Meidän on hyväksyttävä se tosiasia, että yksi nykyisten työmarkkinoiden piirre on työn ja työttömyysjaksojen vuorottelu. Meidän kaikkien yhteinen tavoite on, että työtä vailla olevat työllistyisivät mahdollisimman nopeasti, Lindström toteaa.