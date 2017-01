Jari Lindström ei asetu ehdolle perussuomalaisten puheenjohtajaksi

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) kertoo harkinneensa perussuomalaisten puheenjohtajaehdokkuutta, ja hänen päätöksensä on kielteinen.

Lindström sanoo kantansa olevan ehdoton, eikä se riipu siitä, asettuuko Timo Soini ehdolle perussuomalaisten puheenjohtajaksi.

– Lähti Timo Soini ehdolle tai ei, niin minä en lähde, Lindström sanoo päättäväisesti.

Lindströmillä ei ole tietoa, vieläkö Soini lähtee tavoittelemaan perussuomalaisten puheenjohtajuutta. Soinilla tulee kesällä täyteen 20 vuotta puheenjohtajana.

– Hän itse ilmoittaa. Minulla ei ole ikinä ollut tapana kysyä puheenjohtajalta, mitäs meinaat tehdä. Hän kyllä sitten kertoo, mitä aikoo tehdä.

Soini vetänyt itsensä äärirajoille

Soini on sanonut kertovansa aikeistaan "kevään korvalla".

– Se voi tarkoittaa helmikuuta tai toukokuuta, Lindström naurahtaa.

Lindström kertoo nähneensä aika läheltä, mitä puheenjohtajan työ on ja mitä Soini on puolueelle tehnyt. Se on myös syy, miksi hän ei ole kiinnostunut puheenjohtajan tehtävästä.

– Voisin sanoa, että tehkääpä perässä. Se on äärettömän rankka pesti. Hän on vetänyt itsensä monta kertaa äärirajoille, jopa sairaalaan saakka.

Lindström toteaa, että erityisesti ulkoministerin ja puheenjohtajan tehtävät ovat vaativa yhdistelmä, eikä Soini ehdi kiertää kenttää, niin kuin aiemmin.

– Olen itse ollut tyytyväinen Timon puheenjohtajuuteen. Minulla ei ole mitään negatiivista sanottavaa.

Lindström sanoo, ettei häntä itseään kiinnosta myöskään perussuomalaisten presidenttiehdokkuus.

– Ei ole minun juttuni. Minulla on ihan tarpeeksi tekemistä tässä hommassa, jossa nyt olen, oikeus- ja työministeri toteaa.