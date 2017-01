Jari Lindström: Jos paikallinen sopiminen liikahtaa, hallitus pääsee työllisyystavoitteeseensa

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.) mukaan hallitus ei ole unohtanut paikallisen sopimisen edistämistä.

– Se törmäsi Suomen yrittäjien vastustukseen. Heillä on omat perustelunsa, enkä rupea heitä arvostelemaan siitä, mutta mielestäni heidän olisi kannattanut siihen tarttua, Lindström sanoo Verkkouutisten haastattelussa.

Lindström kertoo, että hallitus toivoo edelleen paikallisen sopimisen edistämistä ja asia nousee usein keskusteluissa esille. Mitään uusia työryhmiä asian tiimoilta ei olla kuitenkaan perustamassa.

– Keväällä tämäkin asia on esillä, ilman muuta. Siellä on potentiaalia ihan toisella tavalla kuin joissain pienemmissä toimenpiteissä, joita me olemme tehneet.

Lindströmin mukaan kilpailukykysopimus tuo laskennallisesti 35 000 uutta työpaikkaa ja lukuisat pienemmät toimenpiteet tuovat tuhansia työpaikkoja.

– Kun nämä, mitä me olemme päättäneet, lasketaan yhteen, olemme jossain 80 000 työpaikassa tällä hetkellä. Tavoitteesta 110 000 olemme jäljessä 30 000 työpaikkaa. Jos saadaan paikallinen sopiminen liikahtamaan, sitten uskon, että pääsemme maaliin, Lindström sanoo.

Luvut on laskettu sillä perusteella, että kaikkien toimenpiteiden työllisyysvaikutus toteutuu täysimääräisesti.

Luottamusmies närästi yrittäjiä

Suomen yrittäjät (SY) hylkäsi hallituksen tekemän kompromissiesityksen viime kesäkuussa, eikä paikallista sopimista ulotettu sen vuoksi järjestäytymättömiin eli työnantajaliittoon kuulumattomiin yrityksiin.

Lindströmin mukaan Suomen yrittäjät ei halunnut, että ammattiliitot ja -järjestöt tulevat järjestäytymättömään kenttään.

– Meidän kompromissiesitys olisi ollut nimenomaan sellainen, jossa mielestäni tältä olisi vältytty, mutta SY näki asian toisin, Lindström sanoo.

Hänen mukaansa hallituksen kompromissiesityksessä työpaikalla tehty sopimus olisi ollut nimenomaan työnantajan ja työntekijän välinen.

– Toinen mikä heitä närästi, oli luottamusmies-sana, josta kaikuu, että takana on kuitenkin liitto.

Suomen yrittäjät olisi halunnut, että paikallisen sopimuksen olisi voinut tehdä luottamusvaltuutettu, joka ei kuulu liittoon, tai muu henkilöstön edustaja.

Hallituksen kompromissiesityksessä paikallisen sopimisen osapuolena olisi ollut luottamusmies myös järjestäytymättömissä yrityksissä, kun työehtosopimus niin määrää. Luottamusmies olisi ollut liiton jäsen, mutta ennen kaikkea henkilöstön edustaja.

– Kompromissiesitys olisi mielestäni antanut mahdollisuuden sopia paikallisesti, mutta yrittäjillä on huoli ammattiyhdistysliikkeen tulemisesta myös järjestäytymättömään kenttään niin, että he eivät tähän lähteneet, Lindström toteaa.