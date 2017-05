Työministeri vertaa Suomea USA:han: Maahanmuuttajat työllistyvät, kun sosiaaliturvalla ei voi elää

Työministeri Jari Lindström (ps.) kertoo Puheenvuoron blogissaan matkastaan Yhdysvaltoihin. Lindström vieraili Washingtonissa ja Chicagossa Kirkon Ulkomaanavun kanssa järjestetyllä matkalla.

Tarkoituksena oli Lindströmin mukaan vertailla Suomen ja Amerikan tilanteita maahanmuuttajien kotouttamisessa.

"Tiesimme toki vallan hyvin, että lähtökohdat ja vertailu maidemme välillä ovat monessa mielessä erilaiset ja tämä oli toisaalta tarkoituskin, nähdä uutta ja hakea ajatuksia, joita sitten tuoda keskusteluun ja mahdollisesti soveltaa Suomen olosuhteisiin", hän sanoo.

Ongelmat Yhdysvalloissa esimerkiksi maahanmuuttajalähiöissä ovat Lindströmin mukaan luonnollisesti aivan toisessa mittakaavassa kuin Suomen tilanne. Yhdysvalloissa on hänen mukaansa kuitenkin onnistuttu hyvin maahanmuuttajien kotouttamisessa.

"Yhdessä asiassa on kuitenkin onnistuttu verrattain hyvin, ja se on pakolaisten motivointi päästä mahdollisimman pian omille jaloilleen. Kuuden kuukauden jälkeen jo 80 prosenttia tulee toimiin omillaan eli on työssä. Välttämättömyys on paras konsultti, kun sosiaaliturvalla eläminen ei ole vaihtoehto. Toki työmarkkinatkin ovat meillä Suomessa aivan toisenlaiset", Lindström sanoo.

Varsinkin uskonnollisilla yhteisöillä on kotouttamisessa USA:ssa iso rooli.

"Vuoropuhelua ja keskusteluyhteyttä tulee meilläkin kehittää, ja luottamuksen rakentaminen on monesti pitkä tie. Suomessakin on enemmän tarvetta istua samaan pöytään ja keskustella, vaikka itse asioista oltaisiin eri mieltä."

Yhdysvalloissakaan mitään kokonaisratkaisua ei Lindströmin mukaan ole keksitty.

"Yksittäisiin ongelmiin löytyy kuitenkin toimintatapoja ja ideoita. Matka oli hyödyllinen ja laajensi näkökulmaa tästä vaikeasta asiasta", hän sanoo.