Jari Lindström PS:n shokkihajoamisesta: Haluamme jatkaa hallituksessa

Työministeri Jari Lindström (ps.) sanoo Verkkouutisille, että oman Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän perustaminen oli "ainoa oikea ratkaisu".

– Ainoa vaihtoehto. Toinen olisi ollut, että olisin omalta kohdaltani lopettanut politiikan tähän. Tämä oli ainoa tie, Jari Lindström sanoo.

– Ei ollut mitään muuta mahdollisuutta.

Lindströmin mukaan "me emme pyri mihinkään muuhun kuin kantamaan se vastuu joka meille on annettu".

– Se on nyt pääministerin käsissä. Me esitettiin tarjous siitä, että me olemme valmiita jatkamaan hallitusyhteistyötä. Me kannetaan isänmaasta vastuuta eikä niin, että oma napa olisi tässä lähinnä.

– Me menetetään tässä rahaa, ja me ollaan valmiita siihen, Lindström toteaa PS:lle jäävistä puoluetukirahoista.