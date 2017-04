Kyberturvallisuusasiantuntija: Suomalaista turvallisuusosaamista arvostetaan Natossa ja EU:ssa

Kyberturvallisuusasiantuntija Jarno Limnéll kirjoittaa Iltalehden blogissa, että kansainvälisinä koettuihin hybridiuhkiin vastaamisen tulee tapahtua nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä. Sekä EU että Nato ovat korostaneet viime aikoina keskinäistä yhteistyötä hybridiuhkiin vastaamisessa.

Niin Naton kuin EU:n piirissä korostetuissa hybridiuhkiin vastaamisen vaatimuksissa korostuvat Limnéllin mukaan samat elementit.

"On pystyttävä nykyistä paremmin tunnistamaan yhteiskuntien haavoittuvuuksia, joihin hybriditoimilla voidaan vaikuttaa. Varautumista on kyettävä parantamaan ja etenkin kriisinsietokykyä on vahvistettava. Ytimessä on laaja-alainen ja tiivis niin kansallinen kuin kansainvälinen yhteistyö", Limnéll sanoo

Tähän tarpeeseen vastaa hänen mukaansa Suomeen perustettu Eurooppalainen hybridiuhkien osaamiskeskus.

"Suomalainen kokonaisturvallisuuden malli, jossa yhteiskunnan eri toimijat osallistuvat laaja-alaisesti turvallisuuden luomiseen, on herättänyt arvostusta niin EU:n kuin Naton piirissä. Kansallinen mallimme antaa erinomaisen esimerkin hybridiuhkiin varautumisesta ja yhteistyön toteuttamisesta, vaikka omaa malliammekin on jatkuvasti kehitettävä."

Helsingissä tällä viikolla perustettu Eurooppalainen hybridiuhkien osaamiskeskus on Limnéllin mukaan tunnustus suomalaiselle kokonaisturvallisuuden mallille, ja nostaa Suomen kansainvälistä profiilia EU:n ja Naton välisen yhteistyön tiivistämisessä hybridiuhkien torjumiseksi.

"Syksyllä toimintansa aloittava hybridiosaamiskeskus on Suomelle erinomainen mahdollisuus konkreettisesti edistää EU:n ja Naton keskinäistä turvallisuusyhteistyötä asiassa, joka on poliittisesti Euroopassa nykyisessä turvallisuustilanteessa hyvin tärkeä. Suomella on osaamisensa ja kansainvälisen luottamuspääomansa myötä ainutlaatuinen tilaisuus edistää osaamiskeskuksen toimesta eurooppalaista turvallisuutta ja siten vahvistaa asemaansa luotettavana turvallisuuden edistämisen kumppanina", Limnéll sanoo.