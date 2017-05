Amerikkalaislehti: Strategisen syvyyden konsepti - Suomi voi hyökkäyksen tullen vetäytyä Ruotsiin

Puolustusalan julkaisu Jane's Defence Weekly kertoo Ruotsissa esitellyn toimittajille "strategisen syvyyden konseptia" Suomen kanssa. Janen mukaan se mahdollistaisi suomalaisille Ruotsin tukikohtien käytön, jos Venäjä hyökkäisi Suomeen.

Kyse on äsken muodostetun NORDEFCOn eli Nordic Defence Cooperation -organisaation alaisuudessa kehitetystä yhteisestä puolustusaloitteesta.

Ruotsin ilmavoimien eversti Magnus Liljegrenin kerrotaan todenneen, että Ruotsille NORDEFCOn päätarkoitus on parantaa yhteistyötä Suomen kanssa.

"Fokus meille on yhteistyön parantaminen Suomen kanssa korkeimmille (hallinnon) tasoille asti. Suomi on ehdottomasti ykkösprioriteettikumppanimme juuri nyt. Meillä on paljon yhteistä, mutta meidän täytyy myös pitää mielessä, että Suomi on erilaisessa asemassa maantieteellisesti rajan suhteen ja historiallisesti. Suomi on kumppani, jonka uskomme voivan antaa meille paljon, ja he odottavat meidän lisäävän heidän operationaalista syvyyttään. Jos heidän pitää vetäytyä, he voivat siirtyä maahamme ja käyttää tukikohtiamme, joten mitä enemmän työskentelemme yhdessä joustavasti, sitä parempi", eversti Liljegrenin kerrotaan todenneen.