Liikkuva koulu laajenee varhaiskasvatukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö laajentaa Liikkuva koulu –ohjelman koskemaan varhaiskasvatusta. Päiväkotien osallistumista ohjelmaan tuetaan vuosittain 500 000 euron avustuksella.

Liikuntapaikkarakentamisen avustuksia ohjataan jatkossa myös päiväkotien piha-alueiden kunnostamiseen, jotta lasten liikkuminen päiväkotien arjessa onnistuu nykyistä paremmin.

Liikkuvan koulun laajentaminen kaikkiin peruskouluihin on yksi hallituksen kärkihankkeista, jota rahoitetaan seitsemällä miljoonalla eurolla vuodessa. Tavoitteena on tuoda tunti liikuntaa jokaisen koululaisen päivään. Tällä hetkellä jo yli 80 prosenttia kouluista ja 89 prosenttia kunnista on mukana Liikkuvassa koulussa.

Liikkuvaa koulua ollaan jalkauttamassa myös toisen asteen oppilaitosten käyttöön kokeilujen avulla.

– Tavoitteena on, että lapsilla on mahdollisuus liikunnalliseen elämään ja oppimiseen elämän varhaisvuosista lähtien koko koulutuspolun loppuun asti. Liikkuva koulu ulottuu jatkossa varhaiskasvatuksesta toisen asteen oppilaitoksiin asti. Tämä edistää lasten ja nuorten liikkumista, tutustumista liikuntaharrastuksiin ja uusien mielekkäiden harrastusten aloittamista, toteaa Sanni Grahn-Laasonen.

Vain 10–20 prosenttia alle kouluikäisistä lapsista liikkuu suosituksen mukaisesti. Alakoululaisista vain noin puolet ja joka viides yläkoululaisista liikkuu suosituksen mukaisesti.

– Lasten ja nuorten liikkumattomuus aiheuttaa tulevaisuudessa suuret kansanterveydelliset ongelmat, mikäli liikkumattomuuteen ei nyt puututa. Lasten innostaminen ja kannustaminen liikkuvaan elämäntapaan on parasta terveyden edistämisen työtä. Innostaminen liikkumiseen lähtee jo päiväkodeista ja kouluista, ja Liikkuva koulu-ohjelma tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet, sanoo Grahn-Laasonen.

Lähiliikuntapaikkojen kunnostamiseen myönnetään valtionavustuksia noin 8,2 miljoona euroa vuosittain. Avustuksilla muun muassa tuetaan lähiliikuntapaikkojen, kuten koulupihojen rakentamista.

Ministeri Grahn-Laasosen nimittämä työryhmä luovutti viime viikolla (27.3.) esitykset, joilla jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan mieleinen harrastus perheen varallisuudesta riippumatta.