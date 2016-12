Liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksessa lakia on pyritty selkiyttämään.

Liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksessa lakia on pyritty selkiyttämään ja tekemään siitä aiempaa yksiselitteisempi. Kuluttajalta muutos ei vaadi toimenpiteitä.

Liikennevakuutuskeskuksen mukaan on kuitenkin hyvä olla tietoinen, että lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnistä tulee jatkossa aiempaa kovemmat sanktiot. Vakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa ja poliisi voi ottaa rekisterikilvet pois, jos tällainen ajoneuvo tavataan liikenteessä.

Myös vakuuttamattomuusmaksuja korotetaan. Laiminlyöntimaksun suuruuteen vaikuttavat laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä se, onko ajoneuvoa käytetty liikenteessä.

Vakuuttamisvelvollisuuteen uusi laki ei tuo merkittäviä muutoksia. Kuluttajalle tärkein tieto on se, että liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei tarvitse enää liikennevakuuttaa. Vakuutus pitää tosin tällöin irtisanoa erikseen. Jos liikennevakuutus on irtisanottu, se on otettava uudelleen ennen Trafille ilmoitettavaa liikennekäyttöönottoa. Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei luonnollisestikaan saa ajaa lainkaan.

Kuten aiemminkin, laki velvoittaa henkilön vahinkohistorian huomioimisen vakuutusmaksuissa. Uusi laki tarjoaa kuitenkin vakuutusyhtiöille joustavammat mahdollisuudet asiakkaan vakuutus- ja vahinkohistorian huomioimisessa.

Esimerkiksi yhden ajoneuvon vahinkohistoria voidaan huomioida useamman ajoneuvon vakuutusten hinnoittelussa ja useamman ajoneuvon vahinkohistoria voidaan huomioida saman omistajan yhden ajoneuvon vakuutuksen hinnoittelussa. Tällöin vahinkohistorian ei välttämättä tarvitse alkaa alusta jokaisen uuden ajoneuvon kohdalla.